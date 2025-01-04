Ferdi Tayfur'un kızı gasilhanede fenalaştı. "Ayırdınız beni babamdan" diye isyan etti

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Ferdi Tayfur'un ölüm haberi sonrası bir süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur merak ediliyordu. Kızı Tuğçe Tayfur, gözyaşları içinde isyan etti.

Arabesk müziğin duayen ismi usta sanatçı Ferdi Tayfur'un uzun süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'un iğnelerle ayakta durduğu ve sürekli babasının eski konserlerini izlediği ortaya çıkmıştı.

Cenaze töreni bugün düzenlenecek olan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un babası ile vedalaşmak için geldiği gasilhanedeki görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

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Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur’u son kez görmek için gittiği Gasilhane’de fenalaştı. Gözyaşları için kalan Tuğçe Tayfur, 'ayırdınız beni babamdan' diyerek isyan etti.

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