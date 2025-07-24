Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur’dan akrabalarına zehir zemberek sözler: Pitongiller tatilde! Miras kavgası alevleniyor

2 Ocak’ta hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Tayfur, son paylaşımında akrabalarına sert bir gönderme yaptı.

Baba tarafıyla miras nedeniyle mahkemelik olan Tuğçe Tayfur, Instagram hikayesiyle yine gündeme geldi.

“UTANMADAN SÜLALECE KEYİF SÜRÜYORLAR”

Miras ve vasiyet anlaşmazlığı yaşayan Tayfur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Bu nasıl bir yüzsüzlük, arsızlık! İnsan bu kadar linçten utanır, şapkasını önüne koyar. Utanmadan sülalece malum yerde keyif sürüyorlar. Nirvana’ya ulaşmışlar, Amerika’daki akrabalarını bile toplamışlar, yuh! Yiye yiye bitiremediler. Pitongiller tatilde.”

BABASIYLA DAVALIK OLMUŞTU

Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın ile Tarabya’da açtığı giyim mağazasını kapatmıştı. Mağazalarına kilit vuran Tayfur, bu marka yüzünden babası Ferdi Tayfur ile mahkemelik olmuştu. Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın’dan boşanacağı iddiaları sıkça basında yer aldı.

MİRAS VE VASİYET KRİZİ

Miras ve soyadı tartışmaları bitmeyen Tayfur, geçtiğimiz günlerde “Kimseye ‘Seni babama söyleyeceğim’ demedim! Hepsini kendim dövdüm, sonra oynaya oynaya eve gittim” sözünü alıntılayarak, “Çok şey yazacağım ama derin bir nefes alıp sakin bir şekilde telefonu kenara bırakıyorum” demişti.

3. KEZ ANNELİK HEYECANI

Muhammet Aydın ile 2023’te evlenen Tuğçe Tayfur, 3 Haziran 2025’te üçüncü kez anne oldu. Necla Hira adını verdiği kızı, doğum sonrası kısa süre yoğun bakımda kalıp sağlığına kavuştu.

Bir milyondan fazla Instagram takipçisi olan Tuğçe Tayfur, son olarak soru-cevap yaptı. Estetiği olmadığını belirten Tayfur’a affetme sorusu yöneltildi.

“YILANLARI SEVMİYORUM, ÖZELLİKLE PİTONLARI”

Ferdi Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı ile sorun yaşayan Tuğçe Tayfur daha önce de, “Zor soru... Affetmek Allah’a mahsus. Henüz affetmeye hazır değilim, bu bir erdem ama yaşadıklarım taze. Yılanları sevmiyorum, özellikle pitonları” yanıtını vermişti.

TUĞÇE TAYFUR KİMDİR?

Tuğçe Tayfur, 18 Mart 1988’de İstanbul’da doğdu. Annesi sinema oyuncusu Necla Nazır, babası şarkıcı Ferdi Tayfur’dur. İlköğrenimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu’nda, ortaöğrenimini İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi’nde tamamladı.

Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümü’nden mezun olan Tayfur, küçük yaşlarda müzik eğitimi alarak piyano ve keman çalmaya başladı. Ailesinin desteğiyle müzik kariyerine adım attı.

Babası gibi müzikle yoluna devam eden Tuğçe Tayfur, 2010’da ‘Joker’ adlı müzik grubunun solistliğini yaptı. Bir dönem ABD’de yaşadı.

ABD’de kuzeninin arkadaşı Taner Şafak’la tanıştı ve 2015’te maksi single çıkardı. Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak, ‘Kalp Dayanmaz’, ‘Köle Olup’, ‘Yok Olsam’ şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı.

Ferdi Tayfur, maksi single’da ‘Huzurum Kalmadı’ şarkısını kızı Tuğçe Tayfur ile düet yaparak seslendirdi ve klip çekildi. Bu klip uzun süre konuşuldu.

Tuğçe Tayfur, Mayıs 2009’da Tolga Ertuğrul ile evlendi ancak evlilik kısa sürdü. Taner Şafak ile 2012’de evlendi, 2016’da Taner Efe adında bir oğulları oldu.