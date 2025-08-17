Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan sürpriz karar! Kırmızı elbisesi dikkat çekti

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur, “Bu camia bana uygun değil” diyerek bıraktığı sahnelere kırmızı elbisesiyle geri döndü. Babasının vefatından sonra zor günler geçiren sanatçı, duygusal performansıyla sosyal medyada gündem oldu.

TUĞÇE TAYFUR’DAN SAHNELERE BEKLENMEDİK DÖNÜŞ

Usta sanatçı Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur, iki yıl önce “Maneviyatım ağır basıyor” diyerek sahne hayatını bıraktığını açıklamıştı. Ancak 34 yaşındaki sanatçı, sürpriz bir kararla sahnelere geri döndü. Kırmızı elbisesiyle sahneye çıkan Tayfur, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur'un ardından sosyal medya hesabından babası ile birlikte çekindiği çocukluk fotoğrafını paylaşarak; "Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil KRAL’ıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi “hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın” dedi ve inzivaya çekildi. O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun. Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim.. Belki birgün…. Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey DUA!" demişti.

“BU CAMİA BANA UYGUN DEĞİL” DEMİŞTİ

Tuğçe Tayfur, 2023’te sahne hayatını bırakma kararını açıklarken, “Bu camia bana uygun değil. Sahne hayatı fıtratıma uygun değil. Mutsuzdum, şarkı söylemeyi çok seviyorum ama sanat camiası maneviyatıma aykırı” demişti.

O dönemde sosyal medya hesabındaki açık fotoğrafları silerek maneviyata yönelen Tayfur, “2 yıldır aklımda vardı ama cesaret edemiyordum. Sabah ezan okurken bu kararı aldım ve içim çok rahat” ifadeleriyle dikkat çekmişti.

KIRMIZI ELBİSE VE BABASINA DUYGUSAL VEDA

Babası Ferdi Tayfur’un 2 Ocak 2025’te vefat etmesiyle zor günler geçiren Tuğçe Tayfur, sahnelere dönüşünde kırmızı bir elbise tercih etti. İki yıllık aranın ardından verdiği konserde babasını anmayı unutmayan sanatçı, duygusal performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Sosyal medyada paylaşılan kareler, hayranlarından hem destek hem de merak uyandıran yorumlar aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tuğçe Tayfur’un kırmızı elbiseli sahne dönüşü, sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayranlarının bir kısmı “Kraliçe geri döndü!” yorumlarıyla destek verirken, bazı kullanıcılar ise sanatçının maneviyat odaklı kararından sonra sahneye dönüşünü sürpriz olarak nitelendirdi. Tayfur’un sahne tarzı ve babasına ithaf ettiği anlar, özellikle X platformunda yoğun bir şekilde konuşuldu.

Tayfur, sosyal medya hesabı paylaşımıyla; "Ne büyülü bir geceydi… Kalbimi dolduran tüm canlara yürekten sarılıyorum. Sizlerle şarkı söylemek tarifsiz bir mutluluktu" diyerek gece için birçok kişiye teşekkürlerini iletti.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ MI?

Tuğçe Tayfur’un sahnelere dönüşü, onun kariyerinde yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor. Babasının mirasını devam ettirme isteğiyle sahneye çıkan sanatçı, hem duygusal hem de güçlü performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Hayranları, Tayfur’un bundan sonraki projelerini ve sahne tarzını merakla bekliyor.