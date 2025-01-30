Ferdi Tayfur’un küs gittiği kızı Tuğçe Tayfur'dan radikal karar

Ferdi Tayfur'un küs gittiği kızı Tuğçe Tayfur, sürpriz bir kararla babasıyla davalık olduğu Tarabya’daki giyim mağazasının faaliyetlerini durdu. 2024 yılının Mart ayında Nejla Nazır’ın açılışını yaptığı mağazanın, Ferdi Tayfur’un vefatının ardından faaliyetini durdurması dikkat çekti.

Türkiye'nin kalbinde taht kuran Ferdi Tayfur, Muğla’daki evinde hastalanmasının ardından Antalya’da tedavi altına alınmıştı. Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

MAĞAZANIN KAPISIDAKİ KİLİT DİKKAT ÇEKTİ

Ferdi Tayfur’un cenazesine Türkiye'nin her yerinden hayranları akın ederken, ünlü sanatçının yeğeni, kızı Tuğçe Tayfur'u tabuta yaklaştırmamıştı. Ferdi Tayfur, kızının ismini ticari amaçla kullandığı iddiası ile dava açmıştı.

Tuğçe Tayfur’un babası ile mahkemelik olduğu Tarabya’da açtığı giyim mağazasını kapattığı öne sürüldü İddiaya göre Tuğçe Tayfur 9 Mart 2024'te açılışını annesi Nejla Nazır'ın yaptığı mağazanın kapısına kilit vurdu.

İSİM HAKKI DAVASI AÇTI

Ferdi Tayfur geçen yıl, kızı Tuğçe’nin kendi soyadını ticari faaliyetlerde kullanmasını istemediğini belirtmiş ve dava açmıştı. Avukatı ise “Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu mağaza nedeniyle müvekkilimizin isim hakkı alacağı bulunmaktadır” açıklamasını yapmıştı.

"BABAMSIN YA ONDAN TAYFUR SOYADIM"

Babasının bu adımının ardından Tuğçe Tayfur ise “Tayfur soyadını bana leylekler vermedi, babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Paran bittiğini bilseydim, eşimle size yardımcı olurdum. Allah var gam yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim” ifadelerini kullanarak sert tepki göstermişti.

"BABAMIN BANA YAPTIĞI SON BABALIĞI ANLATMAK İSTERDİM"

Son olarak babasının cenazesine katılan Tuğçe Tayfur, gözyaşlarına boğulmuş, ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı: "Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim."