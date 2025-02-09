Ferdi Tayfur'un miras bırakmadı kızı Tuğçe Tayfur'dan olay paylaşım

Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur bu kez mal paylaşımı ile konuşuluyor.

Karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak'ta yaşamını yitiren efsane isim Ferdi Tayfur'un vefatı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. 4 Ocak’ta toprağa verilmesinin ardından Ferdi Tayfur'un basın danışmanlığını yapan yeğeni Şirin Gözalıcı'nın mirası açıklaması ile kıyamet koptu.

YEĞENİ VASİYETİ AÇIKLAYINCA KIYAMET KOPTU

Şirin Gözalıcı'nın yaptığı paylaşıma göre Ferdi Tayfur'un vasiyeti şu şekilde: "Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun."

TUĞÇE TAYFUR AĞABEYİ İLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Babasının vasiyetinde adı geçmeyen kızı Tuğçe Tayfur ise küplere bindi. Ağabeyi Timur Turanbayburt ile fotoğrafını paylaşan Tayfur, paylaşımına, "Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi Timur Turanbayburt. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali ağabey ve ben vardık, yiyenler ya da başkaları yoktu! Biz babamızı biliyoruz, eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün malvarlığını kurumlara bırakırdı. Allah yattığı yeri nur etsin. Ama siz şunu unutmayın; KALABALIK GÖZÜKENLER, AZINLIK GÖZÜKENLERE KARŞI HAKLI DEĞİLDİR. BU TAMAMEN ÇIKAR İLİŞKİSİDİR" ifadelerini not düştü.

BU MESAJIN DEVAMI GELDİ

Babasının tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyım atanmasını talep eden Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda daha bulundu. Tuğçe Tayfur, "Bugün çok önemli, Türkiye'ye mâl olmuş bir hukuk profesörü bana şöyle biz söz söyledi; Tuğçe unutma, azgınlık bedel ödetir. Bu çok ama çok doğru..." ifadelerini kullandı.

BABA KIZIN ARASI NEDEN BOZULDU?

Ferdi Tayfur geçen yıl, kızı Tuğçe’nin kendi soyadını ticari faaliyetlerde kullanmasını istemediğini söyleyerek dava açmıştı. Ferdi Tayfur'un avukatı ise “Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu mağaza nedeniyle müvekkilimizin isim hakkı alacağı bulunmaktadır” diyerek, Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe'den alacaklı olduğunu belirtmişti. Tuğçe Tayfur ise 'Bu kadar mı parasız kaldınız" diyerek isyan etmişti.