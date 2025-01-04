Ferdi Tayfur'un oğlu cenazede baygınlık geçirdi! Babasına böbreğini vermişti...

Arabesk müziğin Türkiye’deki efsanesi Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 79 yaşında hayatını kaybeden Tayfur için düzenlenen cenaze töreni adeta insan seline uğradı.

Cenazeye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Orhan Gencebay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İbrahim Tatlıses, Devlet Bahçeli, Yavuz Bingöl ve Fatih Kısaparmak gibi isimler katıldı.

OĞLU BAYGINLIK GEÇİRDİ

Tayfur'un cenaze namazı izdiham sebebiyle geç kılındı. Ferdi Tayfur’a böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt, cenaze namazından önce baygınlık geçirdi.

BABASINA BÖBREĞİNİ VERMİŞTİ

Ferdi Tayfur’un ilk eşi Zeliha Turanbayburt’tan olan oğlu Timur Turanbayburt, 2020 yılının başında Ferdi Tayfur’un böbrek yetmezliği geçirdiği dönemde, büyük bir fedakarlık yaparak babasına böbreğini bağışlamıştır. Bu bağış, Tayfur’un hayatta kalmasına yardımcı olmuş ve baba-oğul arasındaki bağ daha da güçlenmiştir. Timur’un bu fedakarlığı, onun babasına olan sevgi ve desteğini göstermiştir.