Ferdi Tayfur’un oğlu paylaşımıyla yürekleri dağladı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ferdi Tayfur’un oğlu paylaşımıyla yürekleri dağladı!

Arabesk dünyasının duayen ismi Ferdi Tayfur, geçen yılın Ocak ayında böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Tayfur, magazin gündeminde sık sık yer aldı. Ünlü ismim bu kez gözlerden uzakta büyüttüğü oğlu gündem oldu.

"Hatıran Yeter", "Nisan Yağmuru", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi", "Bana da Söyle", "Çeşme" ve "Huzurum Kalmadı" gibi şarkılarıyla milyonların gönlünü fethetmişti.

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79 yaşındaki usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ferdi Tayfur’un gözlerden uzakta büyüttüğü en küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

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Babasının ölümüyle adeta yıkılan genç isim, yürek burkan bir paylaşım yaptı.

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Ferdi Taha Tayfur babasız geçirdiği ilk Babalar Günü kutlamasında, bir video paylaşarak İlhan Şeşen'in 'Sensiz Olmaz' şarkısını seslendirerek gönülleri fethetti. Paylaşımına ise, "Sensiz olmuyor babam" notunu düştü.

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Birçok sosyal medya kullanıcısı 18 yaşındaki Tayfur'a beğeni ve yorum yağdırdı. Genç isme, babanın yeteneğinden almışsın yorumları yapıldı.

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