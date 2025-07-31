Ferdi Tayfur'un ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı!

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 günü karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüde, sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ferdi Tayfur'un yorgun ve bitkin hali dikkat çekti. Usta sanatçı, son mesajında hayranlarına şunları söylüyor:

"Efendim derler ki, bu dünyada hayır sahibi olanlar, hayır yapanların öbür dünyada villalarının altından ırmak geçecekmiş. Baş üstüne ama ben Allah'a şükrediyorum ki ben daha hayattayken denizin üzerinde oturuyorum. Bana böylelerini nasip etti. İnşallah öbür dünyada bana bir ağaç altı bile yeter. Yeter ki amelim temiz olsun, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum."

YEĞENİ PAYLAŞTI

Bu video, Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı'nın Instagram hesabından paylaşıldı. Videonun yayılmasıyla birlikte, hayranları usta sanatçıya olan özlemlerini ve üzüntülerini dile getiren yorumlarda bulundu.