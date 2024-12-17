Ferdi Tayfur'un sağlık durumunda yeni gelişme

Düzenleme: Kaynak: DHA

Muğla'da kaldırıldığı özel hastanede yoğun bakımda tedavi altına alının Ferdi Tayfur'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Dr. Vasfi Sumur Gazezoğlu, "1-2 güne servise alınacağını, birkaç güne de taburcu edeceğimizi umuyoruz" demişti. Ferdi Tayfur ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi.

79 yaşındaki ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur, soğuk algınlığı şikayeti ile Marmaris'teki evinden ambulansla özel hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alyınmıştı.

Hastane başhekimi Dr. Vasfi Sumur Gazezoğlu, Ferdi Tayfur’un sağlık durumuna ilişkin açıklamasında "Sanatçımız Ferdi Tayfur genel durum bozukluğu, düşkünlük ve nabzın düşmesi sonucu hastanemizde tedavi altına alındı. Şu an için sağlık durumu oldukça iyi. Kalp operasyonu ve böbrek nakli geçirdi. Bunların üzerine hastamızın genel düşkünlüğü ortaya çıkması ciddiye alınabilecek bir sonuçtu. İlgili hekimlerimiz yoğun bakımda tedavi altına aldı. Biraz önce yanına gittim. Bilinci açık ve kendisiyle sohbet ettim. Güzel haberler vereceğine söz verdi. 1-2 güne servise alınacağını, birkaç güne de taburcu edeceğimizi umuyoruz" demişti.

Kalp operasyonu ve böbrek nakli geçiren ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi.

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