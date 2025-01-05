Ferdi Tayfur'un şarkıları Ankara'nın tarihi sokaklarında yankılandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ferdi Tayfur'un şarkıları Ankara'nın tarihi sokaklarında yankılandı

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki tarihi Ankara Kalesi'nde bulunan bir plakçıda yaşamını yitiren usta sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkıları yankılandı.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkıları, Ankara Kalesi'nin sokaklarında yankılandı.

Plakçı Pınar Yalçın, Ferdi Tayfur'un çok sayıda şarkısını sokaktakilere dinletti. Çalınan eserler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, dükkan sahibi Pınar Yalçın da duygu dolu anlar yaşadı.

Yalçın, Ferdi Tayfur'u çok sevdiğini belirterek, "Ferdi Tayfur, tıpkı Neşet Ertaş gibi bence bir daha asla ülkeye gelmeyecek starlardan bir tanesi. Allah rahmet eylesin. Ben her zaman severek dinliyordum ama şu an ekstra bir ilgi görüyor. Şu an bulunduğumuz mekan Ankara Kalesi, burada her Ferdi Tayfur çaldığımda insanlar video çekerek "sesini biraz daha açar mısınız" diyor. Çok seviyorduk kendisini, mekanı cennet olsun. İnsanlara bu duyguyu tattırabilmek muhteşem bir şey" dedi.

Ferdi Tayfur'un şarkıları Ankara'nın tarihi sokaklarında yankılandı

Ferdi Tayfur'un şarkıları Ankara'nın tarihi sokaklarında yankılandı

Ferdi Tayfur'un şarkıları Ankara'nın tarihi sokaklarında yankılandı

Ferdi Tayfur'un şarkıları Ankara'nın tarihi sokaklarında yankılandı

Ferdi Tayfur'un şarkıları Ankara'nın tarihi sokaklarında yankılandı

Ferdi Tayfur'un şarkıları Ankara'nın tarihi sokaklarında yankılandı

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