Ferdi Tayfur’un serveti gündemdeydi! Ünlü şarkıcı Gülben Ergen isyan etti

Türk müziğinin efsane isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, ölümünden hemen sonra mal varlığı gündeme geldi. Usta sanatçı Ferdi Tayfur, bir yandan müzik kariyerinden elde ettiği gelirle dikkat çekerken, diğer yandan gayrimenkule ciddi yatırımlar yaparak servetini katbekat artırdı.

FERDİ TAYFUR’UN MAL VARLIĞI

Sanatçının Marmaris’te bir koy ve bir yarımada, Adana’da 50 daire, İstanbul’da ise 30 ev ve 6 villaya sahip olduğu iddia ediliyor.

Ferdi Tayfur’un mal varlığı konuşulurken ünlü şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya hesabından isyan etti. Ergen paylaşımında "Ferdi Abi'nin malından mülkünden size ne? Neden acısını yaşarken mal varlığıyla ilgilenir insanlar? Koskoca Ferdi Tayfur yıllarca çalışmış, kazanmış, savurmamış, edebiyle, alnının teriyle ne kazanmışsa, mütevazi yaşamıyla biriktirmeyi başarmış. Helali hoş olsun" ifadelerini kullandı.