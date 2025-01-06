Ferdi Tayfur'un servetini Özgür Demirtaş da yorumladı. "Keşke yaşarken bir kısmını..."

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Ferdi Tayfur'un servetini Özgür Demirtaş da yorumladı. "Keşke yaşarken bir kısmını..."

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası mal varlığı gündeme gelmişti. Onlarca dairesi olan Ferdi Tayfur'un servetini ekonomi uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş da yorumladı.

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından serveti gündeme geldi. Onlarca daire ve arsa sahibi olan Tayfur'un serveti hakkında ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş yorum yaptı.

79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, yıllarca çıkardığı kasetlerden ve filmlerinden büyük bir servet kazanmıştı.

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Tayfur'un, Marmaris’te bir koy ve bir yarımada, Adana’da 50 daire, İstanbul’da ise 30 ev ve 6 villaya sahip olduğu öğrenildi.

Sanatçı Ferdi Tayfur'un mirası hakkında eleştirel bir yorum Özgür Demirtaş'tan da geldi.

Demirtaş servet iddiaları hakkında "Çalıp çırpmadığına göre helal mal. Keşke yaşarken bir kısmını rahatı için harcasaydı. Geride kalanların bu malı mülkü iyi kullanmasını dilerim. Ama o seviyede bir sanatçı için aslında AZ bir servet. Doğru yatırımlarla çok daha büyütebilirdi." dedi.

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