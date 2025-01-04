Ferdi Tayfur’un yarım kalan hayali ortaya çıktı! Çok istedi ama bir türlü gerçekleştiremedi

Türk müziğinin efsanevi isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında Antalya’da hayatını kaybetti.

Yalnızca sahnelerde değil, beyazperdede de iz bırakan bir sanatçı olarak hafızalara kazınan Tayfur, 1970’lerde Yeşilçam’a adım atan ve yaklaşık 40 filmde rol aldı. Özellikle 12 milyon kişinin izlediği tahmin edilen “Çeşme” filmiyle sinema tarihine damga vuran Tayfur’un hayallerinden biri, hayat verdiği projeler kadar dikkat çekici olan, ancak hiçbir zaman gerçekleşemeyen bir sinema filmiydi.

'ÇAĞRI’DAN İLHAM ALDI

Dinî konulara duyarlılığıyla bilinen Tayfur, özellikle Mustafa Akkad’ın yönettiği ve Anthony Quinn’in başrolünde oynadığı “Çağrı” filminden derinden etkilenmişti. Bu ilhamla, 2000’lerin başında İslam’ın doğuşunu konu alan, aynı zamanda kendi hayatından izler taşıyan bir film yapma fikri geliştirdi. “Suçlu Melek” adını verdiği bu senaryo, sanatçının isyankâr şarkılarından ve farklı kişilik özelliklerinden izler barındırıyordu.

Filmde, İslam tarihinde ilk ezanı okuyan Hz. Bilâl-i Habeşî karakterine ise dönemin ünlü sanatçısı Emrah’ın hayat vermesini hayal ediyordu. Dönemin sinema dünyasında ses getirecek bu projenin senaryosu hazırlandı; ancak proje maddi ve siyasi engeller nedeniyle rafa kalktı.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİ

Ferdi Tayfur, bu hayalini gerçekleştirebilmek için büyük fedakârlıklarda bulundu. Sponsor bulmak için çabalayan sanatçı, hatta bazı ev ve mülklerini bile satışa çıkardı. Ancak, 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz ve "Anayasa kitapçığı fırlatma" hadisesinin ardından ülkenin içine düştüğü zor koşullar, projeyi başlamadan bitirdi. Krizin ardından toparlanmaya çalışan Tayfur, sonraki yıllarda da hayalini gerçeğe dönüştüremedi.