Ferdi Zeyrek ölümüyle ülkeyi yasa boğmuştu! Büyükşehir Meclisi pazartesi günü olağanüstü toplanacak!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Ferdi Zeyrek ölümüyle ülkeyi yasa boğmuştu! Büyükşehir Meclisi pazartesi günü olağanüstü toplanacak!

Ferdi Zeyrek, ani ölümüyle Türkiye'yi adeta yasa boğmuştu. Sevilen siyasetçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Ölümünün ardından yeni başkan seçimi için 17 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 15.00’te olağanüstü toplanacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesinin ardından Büyükşehir Meclisi 17 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 15.00’te olağanüstü toplanacak.

Toplantı Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Seçim, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda meclis üyelerinin katılımıyla gizli oylama yöntemiyle yapılacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, CHP'nin 61, AK Parti'nin 15 MHP'nin 11 ve İYİ Parti'nin bir olmak üzere 88 üyeden oluşuyor. Seçimde ilk turda başkanın seçilebilmesi için 3’te 2 çoğunluk gerekiyor. Bu sayıya ulaşılamaması halinde, ikinci ve üçüncü turlarda salt çoğunluk aranacak.

Ferdi Zeyrek ölümüyle ülkeyi yasa boğmuştu! Büyükşehir Meclisi pazartesi günü olağanüstü toplanacak!

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