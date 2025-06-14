Ferdi Zeyrek soruşturmasında flaş gelişme: 4 kişi gözaltına alınmıştı

Düzenleme: Kaynak: AA
Ferdi Zeyrek soruşturmasında flaş gelişme: 4 kişi gözaltına alınmıştı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Zeyrek’in evindeki enerji odasının havuza mesafesinin standartlara uygun inşa edilmediği iddiasıyla Z.M., havuz yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P., havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamlarının standartlara aykırı dizayn edilip montajlandığı öne sürülen N.B. ve bilirkişi raporunda yanlış montaj yaptığı iddia edilen H.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Z.M., N.B. ve H.İ. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.Y.P. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ÖNEMLİ TESPİTLER

Bilirkişi raporunun ön tespitlerine göre, havuz motorunda montaj hataları bulunduğu ve havuz pompa motoru ile elektrik tesisatını yapanların kusurlu olduğu belirlendi. Ayrıca, ana binadaki panoda bulunması gereken kaçak akım rölesinin olmaması da soruşturma konusu oldu. Ek bilirkişi raporunda havuz motorunun iç dizaynına ilişkin incelemeler sürüyor.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Zeyrek’in evindeki enerji odasının havuza mesafesinin standartlara uygun inşa edilmediği iddiasıyla Z.M., havuz yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P., havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamlarının standartlara aykırı dizayn edilip montajlandığı öne sürülen N.B. ve bilirkişi raporunda yanlış montaj yaptığı iddia edilen H.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Z.M., N.B. ve H.İ. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.Y.P. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ÖNEMLİ TESPİTLER

Bilirkişi raporunun ön tespitlerine göre, havuz motorunda montaj hataları bulunduğu ve havuz pompa motoru ile elektrik tesisatını yapanların kusurlu olduğu belirlendi. Ayrıca, ana binadaki panoda bulunması gereken kaçak akım rölesinin olmaması da soruşturma konusu oldu. Ek bilirkişi raporunda havuz motorunun iç dizaynına ilişkin incelemeler sürüyor.

Son Haberler
Çaykur Rizespor'da başkanlığa yeniden İbrahim Turgut seçildi!
Çaykur Rizespor'da başkanlığa yeniden İbrahim Turgut seçildi!
Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Milan Skriniar'dan flaş karar
Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Milan Skriniar'dan flaş karar
Erdoğan’ın CHP'yi istediği kıvama getirme planı! Ünlü gazeteci tek tek anlattı
Erdoğan’ın CHP'yi istediği kıvama getirme planı! Ünlü gazeteci tek tek anlattı
İzmir'de orman yangını devam ediyor: Ekip sayısı artırıldı
İzmir'de orman yangını devam ediyor: Ekip sayısı artırıldı
İstanbul’un göbeğinde intikam cinayeti! Sırtına 3 el ateş etti
İstanbul’un göbeğinde intikam cinayeti! Sırtına 3 el ateş etti