Ferdi Zeyrek soruşturmasında flaş gelişme: 4 kişi gözaltına alınmıştı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Zeyrek’in evindeki enerji odasının havuza mesafesinin standartlara uygun inşa edilmediği iddiasıyla Z.M., havuz yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P., havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamlarının standartlara aykırı dizayn edilip montajlandığı öne sürülen N.B. ve bilirkişi raporunda yanlış montaj yaptığı iddia edilen H.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Z.M., N.B. ve H.İ. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.Y.P. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ÖNEMLİ TESPİTLER

Bilirkişi raporunun ön tespitlerine göre, havuz motorunda montaj hataları bulunduğu ve havuz pompa motoru ile elektrik tesisatını yapanların kusurlu olduğu belirlendi. Ayrıca, ana binadaki panoda bulunması gereken kaçak akım rölesinin olmaması da soruşturma konusu oldu. Ek bilirkişi raporunda havuz motorunun iç dizaynına ilişkin incelemeler sürüyor.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Zeyrek’in evindeki enerji odasının havuza mesafesinin standartlara uygun inşa edilmediği iddiasıyla Z.M., havuz yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P., havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamlarının standartlara aykırı dizayn edilip montajlandığı öne sürülen N.B. ve bilirkişi raporunda yanlış montaj yaptığı iddia edilen H.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Z.M., N.B. ve H.İ. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.Y.P. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ÖNEMLİ TESPİTLER

Bilirkişi raporunun ön tespitlerine göre, havuz motorunda montaj hataları bulunduğu ve havuz pompa motoru ile elektrik tesisatını yapanların kusurlu olduğu belirlendi. Ayrıca, ana binadaki panoda bulunması gereken kaçak akım rölesinin olmaması da soruşturma konusu oldu. Ek bilirkişi raporunda havuz motorunun iç dizaynına ilişkin incelemeler sürüyor.