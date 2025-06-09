Ferdi Zeyrek'in cenaze töreninin detayları belli oldu!

Birkaç gündür elektrik çarpması sonucu hastanede tedavi olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti. Gelişmeyi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hastane önünde bir açıklama yaptı.

Özel yaptığı açıklamada, "Hiç hak etmedi, hiç hak etmediğini düşündüğümüz bir sonla karşı karşıyayız. Hepimiz çok üzgünüz, hepimiz çok doluyuz. Burası bir hastane ve diğer hastaların yakınlarının yerine kendinizi koyun. Biz bu hastaneyi boşaltmak durumundayız. Ailenin ricası, benim ricam hastaneyi boşaltmanız. Biz burada bu akşam bir taziye almayacağız" dedi

TÖRENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hastane önünden yaptığı açıklamada cenaze töreninin detaylarını açıkladı.

"Bu akşam taziye almayacağız. Yarın 11'de Büyükşehir'in önünde tören yapacağız. Ardından Hatuniye Camisinde öğle namazı bitecek ve Ferdi Başkanın cenaze namazını bir tek onun doldurabildiği Cumhuriyet Meydanında saf tutarak kılacağız. Hep birlikte yürüyerek onun da çok sevdiği Birinci mezarlıkta başkanımızı defnedeceğiz. Sonra her birinizi Cumhuriyet Meydanındaki eski nikah salonu şimdi Fatih Sergi Salonu yaptığı yerde taziyeleri üç gün kabul edeceğiz."

GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

CHP lideri Özgür Özel, konuşmasını yaparken göz yaşlarına hakim olamadı.

"Biz hastaneden razıyız doktorlardan razıyız. Ferdi Başkan'dan razıyız. Bize hayatımızın en büyük mutluluklarını yaşattı. Hepinizi çok seviyordu. Hepimiz onu çok seviyorduk. Başımız sağ olsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah rahmet eylesin"

Öte yandan Özel, Ferdi Zeyrek'in vefatının annesine henüz söylenmediğini ve doktorlar tarafından dikkatle durumun açıklanacağını ifade etti.