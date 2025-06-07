CHP'li Başkan Ferdi Zeyrek'in durumu hakkında yeni açıklama! Elektrik çarpması sonucu yoğun bakıma alınmıştı...
CHP'li Başkan Ferdi Zeyrek'in durumu hakkında yeni açıklama! Elektrik çarpması sonucu yoğun bakıma alınmıştı...
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılması nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Zeyrek'in durumuna ilişkin doktorlardan ilk açıklama geldi. Başhekim, "Kaçak elektrik çarpması sonucu 20 ile 25 dakika müdahale ile hastaneye getirildi. 50'inci dakikada kalp ritminde yanıt aldık. Yoğun bakımda ilaçlarla destekledik. İyi yanıtlar alıyoruz" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Geçen her saatte iyi haberler alıyoruz" dedi.