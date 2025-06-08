Ferdi Zeyrek'in elektriğe kapıldığı kazada ilk sonuçlar geldi! Kızı 'Şüpheleri vardı' demişti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından, açıklama yapan kızı 'Babamın şüpheleri vardı' açıklamasında bulunmuş, olayın kaza değil ihmaller zinciri olduğunu vurgulamıştı.

Başkan Zeyrek’in elektrik yaptığı evinde yapılan ilk teknik incelemenin sonuçları ortaya çıktı. İncelemede, elektrik tesisatında paslanma ve havuz motorunda kaçak bulunduğu belirlendi. Ayrıca elektrik odasının tasarımında ciddi teknik sorunlar tespit edildi.

Yoğun bakımdaki Ferdi Zeyrek’in kızından bomba iddia!

HAVUZ MAKİNE DAİRESİNDE MÜDAHALE SIRASINDA KAZA MEYDANA GELDİ

Olay, Keçiliköy Mahallesi'nde yer alan bir sitede meydana geldi. Başkan Ferdi Zeyrek, evinin bulunduğu sitenin havuzunda yaşanan arızayı kontrol etmek amacıyla makine dairesine girdiği sırada elektrik akımına kapıldı. 7 Haziran Cuma gecesi saat 23.30’da yaşanan olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla birlikte sağlık ekipleri kısa sürede adrese ulaştı.

Hastane önünde Özgür Özel'den açıklama! 'Başkan Zeyrek'e 70 dakika kalp masajı yapıldı'

70 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI UYGULANDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kalbi duran Zeyrek’e ilk müdahaleyi yaparak kalp masajına başladı. Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılan Zeyrek’e burada da yaklaşık 35 dakika boyunca kalp masajı uygulanmaya devam edildi. Toplamda 70 dakika süren müdahalenin ardından Zeyrek’in kalbi yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Başkan Zeyrek’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz.Kaza ile ilgili savcılık teknik ön soruşturması için EMO üyesi deneyimli bir meslektaşımızın da dahil olduğu bir heyet görevlendirilmiş olup,detaylı rapor zaman içinde çıkacaktır. — Mahir Ulutaş (@Mahir_Ulutas) June 7, 2025

İLK İNCELEME SONUÇLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

Olayın ardından, Başkan Zeyrek’in yaşadığı sitede kazanın meydana geldiği havuz makine dairesinde inceleme yapıldı. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mahir Ulutaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, teknik değerlendirme sürecinin başlatıldığını duyurdu. Kazayla ilgili savcılık tarafından yürütülen teknik ön soruşturma kapsamında, EMO üyesi deneyimli bir mühendisin de yer aldığı bir heyet görevlendirildiği belirtildi.

ELEKTRİK TESİSATINDA PASLANMA, TASARIMDA CİDDİ SORUNLAR

Ulutaş, olay yerinde yapılan ilk gözlemlere ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Elektrik tesisatında ve koruma ekipmanlarında paslanma tespit edilmiştir. Elektrik odası, ıslak hacimler için uygun olmayan şekilde tasarlanmış ve ciddi teknik eksiklikler içermektedir. Ayrıca yoğun nem nedeniyle motor bölümünde kaçak meydana gelmiş, koruma sistemlerinin görevini yerine getirmediği belirlenmiştir.”

AYRINTILI RAPOR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

EMO tarafından oluşturulan teknik heyetin kapsamlı raporunun ilerleyen günlerde tamamlanarak kamuoyuna sunulması bekleniyor. Başkan Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu ile ilgili gelişmeler ise hastane yetkililerince yakından takip ediliyor.