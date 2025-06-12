Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten suç duyurusu

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Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten suç duyurusu

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sosyal medyadaki hakaretlerle ilgili hukuki süreci başlatacağını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 6 Haziran'da evinde geçirdiği bir kaza sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede verdiği 3 günlük yaşam mücadelesi sonrasında hayatını kaybetmişti.

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Zeyrek'in ölümünün ardından kızı Nehir Zeyrek'ten babasının ölümünden sonra yaşananların ihmal olduğunu söyleyerek sorumluların cezalandırılmasını istemişti.

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Dün konuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların serbest bırakılmasına tepki gösteren Zeyrek sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı.

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Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sosyal medyadaki hakaretlerle ilgili hukuki süreci başlatacağını açıkladı.

Nehir Zeyrek'in şunları söyledi:

"Tarafıma yönelik sahte hesaplar aracılığıyla yapılan iftira, hakaret ve özel hayatı ihlal eden içeriklerin tamamı için hukuki yollara başvurulmuştur. Bu tarz girişimlerde bulunanlar hakkında cezai işlem başlatılmış olup, hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyecektir. Bilginize"

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