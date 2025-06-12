Ferdi Zeyrek'in kızı sosyal medyadan isyan etti. 'Size soruyorum'

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Ferdi Zeyrek'in kızı sosyal medyadan isyan etti. 'Size soruyorum'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. sevk edildikleri mahkemede, serbest bırakıldı.

6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da vefat etmişti

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yalçın Ö. ve Ahmet S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bu karara tepki verdi.

Zeyrek, "Benim ifadem henüz alınmamışken, Yalçın denen o adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?" dedi.

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Nehir Zeyrek paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Sorumluluğun ev sahibine ait olduğu söylendi bana. Ama benim babam nereden bilsin kaçak akım rölesi ne demek? Takıldı mı, takılmadı mı?

Motor pompası nasıl çalışır, bunu nereden bilsin? Benim babam mimardı, elektrik mühendisi değil.

Ben de avukat değilim, ama size soruyorum: Benim ifadem henüz alınmamışken, Yalçın denen o adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?

İfademizi Cuma günü alacaklarmış. Sağ olsunlar, 'Aile önce toparlansın' demişler. Ama kimse gelip sormadı: Biz geceleri uyuyabiliyor muyuz?"

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