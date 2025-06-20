Ferdi Zeyrek'in kızını YKS'ye Özgür Özel götürecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek'in sınav sabahı yanında olacak. Üniversite sınavına girecek olan Nehir Zeyrek’i sınava bizzat Özgür Özel götürecek.

Özel, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in anısına düzenlenen lokma hayrına katıldı.

Özgür Özel, programda duygusal bir bilgi paylaştı. Özel, merhum Başkan Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’in yarın gireceği üniversite sınavına (YKS) kendisinin eşlik edeceğini söyledi.

Özel, Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’in üniversite sınavına gireceğini belirterek, “Sınava ben götüreceğim” dedi.

"BABASI YERİNE BEN VARIM"

Basın açıklamasında duygusal anlar yaşandığını dile getiren Özel, “Şimdi Manisa’ya doğru gidiyoruz. Yarın, malum Ferdi’nin kızı Nehir’in üniversite sınavı var. İlk andan itibaren defalarca, ‘Beni şimdi sınava kim götürecek?’ diyordu. Ben de söz vermiştim. ‘Merak etme, babanın yerine ben seninle sınava geleceğim’ dedim. Yarın Nehir’imizi üniversite sınavına sokacağız” ifadelerini kullandı.

Tüm öğrencilere başarı dileklerini ileten CHP lideri, “Hem Nehir’e hem de sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Zihin açıklığı, gönüllerine göre sonuçlar elde etmelerini temenni ediyorum” dedi.

MİTİNGİN SAATİ VE GÜNÜ DEĞİŞTİ

Sınav haftasına özel bir hassasiyet gösterdiklerini de ifade eden Özel, “Genelde cumartesi günleri büyük il mitingleri yapıyorduk. Ancak bu hafta, sınava giren öğrencilere hem fiziksel hem zihinsel olarak rahatsızlık vermemek için mitingimizi pazar günü saat 19.00’a aldık. Tekirdağ’daki mitingimizi sınavlardan sonra gerçekleştireceğiz” diye konuştu.