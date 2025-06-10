Ferdi Zeyrek'in ölümü ile ilgili Cem Küçük'ten bomba iddia! Özgür Özel açıklasın

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü sonrası Gazeteci Cem Küçük'ten çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Zeyrek'in ölümüyle ilgili büyük şüphe duyduğunu belirten Küçük, "Zeyrek ‘ne istedikleri ihaleleri ne de paraları vereceğim’ diyor. Doğru bildiği yolda devam edeceğini ve başka meselelerle ilgili de tehdit edildiğini söylüyor. Özel’e kendisini tehdit eden isimleri de açıklamış" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran'da evinde elektrik akımına kapılmış, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

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Öte yandan CHP'li Başkan Ferdiz Zeyrek'in ölüm haberi Manisalıları yasa boğarken, kızının yaptığı paylaşım gündem olmuştu.

Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek sosyal medya hesabından "Babamın kanını yerde bırakmayın" paylaşımı yapmıştı.

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Cem Küçük TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Küçük, Zeyrek'in vefat etmesiyle ilgili şüphe duyduğunu söyledi.

Küçük, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrıda bulunarak "Zeyrek açıklamasında ‘ne istedikleri ihaleleri ne de paraları vereceğim’ diyor. Doğru bildiği yolda devam edeceğini ve başka meselelerle ilgili de tehdit edildiğini söylüyor. Özgür Özel’e kendisini tehdit eden isimleri de açıklamış. Özgür Özel’e sesleniyorum. Bunlar kimse çıkıp söylesin" dedi.

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Zeyrek'in ölümüne ilişkin soru işaretlerinin ortadan kaldırılması gerektiğinin söyleyen Cem Küçük "1 yılda 4-5 defa tehdit edildiğini söylemiş. Bunlarla ilgili basın toplantıları düzenlemiş. Çıktığı her alanda bu konudan bahsediyor ve Özgür Özel’e de anlatıyor. Özgür Özel de ‘alış bunlara’ demiş. Ben ölümünden şüphe ediyorum" dedi.