Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında açıklama! Elektrik kazası geçirmişti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde yer alan havuzda kaçak nedeni ile elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan Zeyrek, iki gündür yoğun bakımda tutuluyor.

Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi.

"İYİ YA DA KÖTÜ DİYEMEYİZ"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu yaptığı açıklamada, "An itibariyle tüm gayreti gösteriyoruz. En doğru yöntem belirlendi, tedavi devam ediyor. Ciddi organ hasarı var. İyi ya da kötü diyemeyiz, dinamik bir süreç. Zeyrek'in durumu düne göre aynı, stabil" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir bilirkişi heyeti görevlendirildi.

Heyet dün akşam saatlerinde Zeyrek'in evine giderek inceleme yaptı. Olay Elektrik Mühendisleri Odası tarafından da takip ediliyor.

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş, ilk bulgulara göre elektrik tesisatında ve koruma elemanlarında paslanma gözlemlendiğini dile getirdi.

CHP SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere çok sayıda belediye başkanı, parti yönetici ve üyesi, vatandaşlar Zeyrek'in sağlık durumunu hastanede bir araya gelerek takip ediyor.

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