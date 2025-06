Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu ile ilgili flaş gelişme! Elektrik akımına kapılmıştı

Manisa'da konutunda gerçekleştirdiği tamir sırasında elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastaneye kaldırlan Manisa Büyükşehir belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Topçu, açıklamasında şunları söyledi:

"Başkan Ferdi Zeyrek, elektrik çarpması nedeniyle 112 tarafından konutta yapılan ilk müdahalenin ardından kurumumuza getirildi. Acil serviste 50 dakikalık canlandırma yapıldı. Sonrasında yanıt alındı ve yoğun bakıma alındı. Burada tedavisine devam edildi.

"ECMO BAĞLANMASIYLA İYİ YANIT ALINDI"

Bu süreçte kalp ve akciğer desteklenmesi adına ECMO cihazına bağlandı. Bu amaçla şehir hastanesinden de bir cihaz temini oldu. Sonrasında bu ECMO bağlanmasıyla iyi yanıt alındı. ECMO bilindiği üzere oksijenlenmesi kötü olan hastalarda vücudun dışında bir alanda, kanın oksijenlenip tekrar hastaya geri verilmesi uygulaması. Bundan olumlu yanıt alındı.

"GÜZEL BİR YANIT ALDIK, DEVAM EDİYOR"

Bu sabah itibariyle yanıt devam ediyor. Güzel bir yanıt aldık. İdrar çıkışlarıyla ilgili sıkıntı vardı. Bu konuyla alakalı yine hasta başında katidrelasyon yaparak diyaliz işlemi uygulanıyor. Diyalizde de hastanın idrar çıkışı sağlandı. Bunlar tabi iyi gelişmeler. Yoğun bakım süreci çok dinamik bir süreç. Her an her şey olabilir. Genel durumu kritik. Bütün işlemler kumrumuzda büyük bir başarı ile uygulanıyor. Tüm hastanemizde ekip halinde başkanımız için tedaviyi yürütüyor.

"BU NOKTAYA GELİNMESİ BİZLER İÇİN ÇOK SEVİNDİRİCİ"

Yarın itibariyle saat 11 gibi basın açıklamasında durum değişikliği olursa bilgi vereceğiz. Arada farklı bir gelişme olursa sizlere bilgilendirme yapacağız. Şuan tedavisi devam ediyor, net bir şey demek çok doğru olmaz. Gelişmeler olabilir, durumu kritik ama yapılması gereken tüm işlemler başarıyla yapılıyor. Bu noktaya gelinmiş olması bizler için çok sevindirici bir gelişme. Tedavimiz bu şekilde devam edecek."

CHP İL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de hastanede yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Değerli arkadaşlar, hepinize yeniden merhabalar. Sayın Genel Başkanımız burada. Sabahtan beri, dün geceden beri burada. Bütün siyasi partilerin genel başkanlarına, tüm il başkanlarına, muhtarlarımıza, STK'lara çok çok teşekkür ediyoruz. Dayanışmayla hepsi yanımızdaydı ve yanımızdalar. Bütün Manisa halkı burada.

İnsanlara evlerinize gidin dinlenin dedik ama hiç kimse bırakıp gitmek istemedi. Dualarınıza çok ihtiyacımız var. Ancak Ferdi Başkan çok güçlü. Çok güçlü ve bu gücüyle yeniden ayağa kalkacak. Hep birlikte bu, mikrofonların karşısına hep birlikte yeniden konuşacağız. Bizim ona inancımız sonsuz. Biz ona hep inandık, o da bizi hiç yarı yolda bırakmadı. Bundan sonra da yarı yolda bırakmayacağına olan inancımızla hepinizden dualarınızı bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yine gelişmeler oldukça yine bir arada olacağız. Onun dışında yarın saat 11:00'de görüşeceğiz.

Dün sadece dokunabildim. Tabii ki izlenim şu, yani o benim aynı zamanda yol arkadaşım, başkanım olmasının yanı sıra bizim bir ekip arkadaşımız.

Onu hissetmek güzeldi. Orada olduğunu biliyoruz. Biz de buradayız dedik. Yani dedik ki biz bu yola birlikte çıktık. Hep birlikte de bu yolda yürümeye devam edeceğiz dedik. İyi olacak her şey. Yani izlenimlerim, hiç olumsuz bir şey düşünmüyoruz. Her şey güzel olacak."