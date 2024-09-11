Ferdi’den sevindiren haber geldi. Forma giyebileceği ilk maç belli oldu

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Ferdi’den sevindiren haber geldi. Forma giyebileceği ilk maç belli oldu

Yeni takımı Brighton’da çıktığı antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu’ndan sevindiren haber geldi. Yıldız oyuncunun forma giyebileceği ilk maç belli oldu.

Fenerbahçe’den rekor bedelle Premier Lig ekiplkerinden Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu antrenmanda geçirdiği sakatlıkla herkesi korkuttu. Sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosunda da yer almayan yıldız oyuncudan sevindiren haber geldi.

The Atletic’e açıklamalar yapan Ferdi, takımla birlikte 2 gündür antrenmana çıktığını belirterek, Ipswich maçında sahada olmak istediğini söyledi. Yıldız oyuncu ile ilgili son kararı Teknik Direktör Fabian Hürzeler verecek.

Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton, 3 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de henüz yenilgi almadı. 2 galibiyet 1 beraberlikle7 puan toplayan İngiliz ekibi, ligin 4. haftasında Cumartesi günü saat Ipswich Town'ı konuk edecek.

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