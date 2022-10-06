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  • 162 yıllık tabloda şok eden ''iPhone'' ayrıntısı. Sosyal medyada herkes bu detayı tartışıyor

162 yıllık tabloda şok eden ''iPhone'' ayrıntısı. Sosyal medyada herkes bu detayı tartışıyor

Ünlü ressam Ferdinand Georg Waldmüller'in 1860 yılında yaptığı tablodaki ''Iphone'' detayı gündem oldu.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 12:37
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Ferdinand Georg Waldmüller'in 162 yıllık tablosunda şok eden ''iPhone'' ayrıntısı. Sosyal medyada herkes bu detayı tartışıyor

162 yıllık tabloda şok eden ''iPhone'' ayrıntısı. Sosyal medyada herkes bu detayı tartışıyor
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Avusturyalı ressam Ferdinand Georg Waldmüller'in, 1860 yılında yaptığı "Beklenen Kişi" isimli tablosu şu sıralar sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu tabloda bir kadının, güzel bir yoldan geçerek elinde pembe çiçekle çalıların arasında bekleyen bir adama doğru yürüdüğü görülüyor.

GÖRENLER iPHONE ZANNETTİ

21. yüzyıldan kalma tabloya daha yakından bakıldığında, kadın elindeki iPhone ile oynuyormuş gibi görünüyor. Her ne kadar yürüyen genç kızın telefonu ile oynadığı görülürse de Iphone 2007 yılında piyasaya çıktı ve tablo 1860 yılında çizildiği için kadının elindeki nesnenin iPhone olması imkansız.

'DUA KİTABI OKUYOR'

Haber3'ün haberine göre, sanat eleştirmenlerine göre bu yanılsamanın basit bir açıklaması var. Kadın, gezintisi sırasında dua kitabı okuyor. Sanat eleştirmeni Gerald Weinpolter, genç kızın elinde bulunan nesnenin Iphone olmadığını, genç kızın kiliseden çıkarken elindeki dua kitabını okuduğunu söyledi.

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Hamit Seki
6.10.2022 13:05
Evet demezsen yandaki çukuru boylarsın kızım, orası yeri değil.  
 
Transporter
6.10.2022 12:51
Bence cep telefonundan navigasyona bakıyor. "Hedefe yaklaşıyorsunuz."😀😀😀  
 
İsmail
6.10.2022 12:47
Bence Nokia 5110 ile yılan oyununu oynuyor.  
 
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