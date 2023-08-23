Ferec duası kötü zamanlarda okunan bir duadır. Sıkıntılarından kurtulmak isteyen Müslümanlar Ferec duasını okuyarak zor durumları atlatmaya çalışır. Peki, Ferec duası nedir? Ferec duası nasıl okunur anlamı nedir?

FEREC NE DEMEK? FEREC DUASI NEDİR?

Ferec duası, zor durumda olan, sıkıntıda olan ya da bir beladan kurtulmayı dileyen Müslümanların okudukları bir duadır.

"Ferec" kelimesi Arapça'da "kurtuluş", "ferahlık" anlamına gelir. Ferec duası, birçok hadis ve tefsir kaynağında zikredilen, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından önerilen dualar arasında yer alır.

Ferec, anlam bakımından sıkıntıdan sonra gelen kolaylık demektir. Üzüntüden sonra gelen sevinç anlamı da taşıyan bu dua kötü zamanlarda okunmalıdır.

FEREC DUASI OKUNUŞU

‘’Allahümme ahrisni bi aynikelletı latenamü ve eknifni bi ken fikellezi la yüramu, vağfur liver hamni bi kudratike ala ente sıkatı ve recai feküm min numetın enamte biha kalle leke biha şükri vekem min beliyyetin ebleyteni biha kalleleke biha sabri feyamen kalle inda nımetihi şükri vela yahrımuni ve yamen kalle inde sabri felem yahzulni veyamen raani alel hataya velen yefdahni eseleküe en tüsalliye ala muhammedin ve ala ali muhammedin kema salleyte ve berekte ve terahhamte ala ibrahiyme inneke hamiydun mecid. Allahumme einni aladıynı ve dünyaye ve ahıratı bittakva vahfızni fiyma gıbet anhu vela tekilni ila nefsi fiyme hadarteheı yamenla tedürruhuz zunubu vela tenkusu hül mağfiratu hebli fiyma la yenkusuke vağfir limala yedurruk. İlahi eselüke feracen kariyben ve sabran cemiylen veselekükel afiyete min kulli baliyyetın veeselüke devamel afiyeti veeselükeş şükra alel afiyeti veselükel ğına anın nasi ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.’’

FEREC DUASI TÜRKÇE ANLAMI

‘’Ey Allahım! Uyumayan gözlerinle beni koru ve kuşat. Kudretinle bana rahmet eyle çünkü umudum sadece sensin. Nice nimetler var ki bana lütfettin sana şükrüm az oldu. Beni imtihan ettiğin bela ve sınavlara karşı sabrım az oldu. Ey nimetlerine karşı şükrümün az olmasına rağmen beni yalnız bırakmayan rabbim! Ben sadece senden dilerim ve sen şüphesiz ki Hamid olansın. Ey rabbim! Dünyanın nimetlerini vesile kılarak İslami yaşamama yardım et. Yakınında olamadığım ama maneviyatına sahip olduğum durumlarda beni muhafaza et. Kullarını bağışlama konusunda hiçbir şeyi eksik atmayan rabbim! Sana noksanlık getirmeyen mağfiretini bana da lütfet ve beni affet.’’