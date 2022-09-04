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Macar rakibinden Trabzonspor'a 6-0'lık gözdağı

Trabzonspor'un rakibi kendi liginde resmen şov yaptı. Bordo Mavili ekibe mesaj yolladı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 21:08
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Ferencvaros 6-0 kazanırken Trabzonspor'a çok sert mesaj yolladı

Macar rakibinden Trabzonspor'a 6-0'lık gözdağı
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Macaristan Ligi'nin 7. haftasında Ujpest ile Ferencvaros karşı karşıya geldi.

Szusza Ferenc Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ferencvaros 6-0 kazanırken goller; 9. dakikada Zachariassen, 24 ve 45. dakikalarda Boli, 32. dakikada Traore, 67. dakikada Auzqui ve 89. dakikada Mmaee'den geldi.

Bu sonuçla beraber ligde 2 maç eksiğine rağmen 15 puanla liderliğini sürdüren Ferencvaros, 8 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'u konuk edecek.

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