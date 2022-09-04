﻿Macar rakibinden Trabzonspor'a 6-0'lık gözdağı

Macaristan Ligi'nin 7. haftasında Ujpest ile Ferencvaros karşı karşıya geldi.
Szusza Ferenc Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ferencvaros 6-0 kazanırken goller; 9. dakikada Zachariassen, 24 ve 45. dakikalarda Boli, 32. dakikada Traore, 67. dakikada Auzqui ve 89. dakikada Mmaee'den geldi.
Bu sonuçla beraber ligde 2 maç eksiğine rağmen 15 puanla liderliğini sürdüren Ferencvaros, 8 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'u konuk edecek.
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