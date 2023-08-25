Ferhat Akbaş dönemi sona eriyor

Editör: Barış Atakan

Hırvatistan Avrupa Şampiyonası B Grubunda oynadığı tüm maçları kaybederek, grupta sonuncu sırada yer aldı ve şampiyonaya veda etti.

Başantrenörlüğünü Ferhat Akbaş’ın yaptığı Hırvatistan için bu sene milli takım sezonu kötü geçti. Duyumlara göre Hırvatistan’ın, gelecek sezon için Ferhat Akbaş ile devam etmeyeceği öğrenildi.

Sultanlar Ligi’nde ise Eczacıbaşı Dynavit ile başantrenör Ferhat Akbaş arasındaki üç senelik kontratın son yılı olacak. Duyumlara göre Eczacıbaşı Dynavit’in, Ferhat Akbaş’ın gelecek sezon başarılı olamaması durumunda sözleşme yenilemeyeceği öğrenilirken, Filenin Sultanları’nın başantrenörü Daniele Santarelli ile anlaşmak için girişimde bulunabileceği tahmin ediliyor.