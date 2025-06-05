Ferhat Akbaş Japonya ile harika başladı!

Voleybol Milletler Ligi'nde Japonya, yalnızca 65 dakika süren maçta Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Başantrenör Ferhat Akbaş, Milletler Ligi'nde Japonya Milli Takımı'yla ilk maçında ilk galibiyetini aldı.

Ottawa’da oynanan mücadelede Hollanda’yı 3-0’lık net skorla mağlup eden Japonya 2025 Voleybol Milletler Ligi’ne galibiyetle başladı. Mücadelenin setleri 17-25, 15-25 ve 16-25 sonuçlandı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, takımına kazandırdığı 4’ü servisten olmak üzere toplam 18 sayıyla Japon smaçör Yoshino Sato oldu. Onu takım arkadaşları Mayu Ishikawa 15, Yukiko Wada 12 sayıyla takip etti.

Hollanda’da ise Elles Dambrink 10 sayıyla çift hanelere ulaşan tek isim oldu.