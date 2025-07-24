Ferhat Akbaş Türkiye'yi yıktı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ferhat Akbaş Türkiye'yi yıktı!

Türkiye A Kadın Milli Takımı, Milletler Ligi çeyrek finalinde Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile karşılaştı. Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmadan 3-2 yenik ayrılan Filenin Sultanları turnuvaya veda etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Finalleri'nde çeyrek final maçında Japonya'ya 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

JAPONYA-TÜRKİYE: 3-2

SALON: Atlas Arena

HAKEMLER: İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri), Stanislava Simic (Sırbistan)

JAPONYA: Seki, Ishikawa, Airi, Wada, Yoshino, Shimamura, Fukudome (L) (Kojima, Tsusaka, Akimoto, Kitamado)

TÜRKİYE: Cansu, Ebrar, Zehra, Vargas, Yaprak, Aslı, Gizem (L) (Dilay, Aleksia, Hande, Saliha)

SETLER: 25-21, 16-25, 25-20, 22-25, 15-9

SÜRE: 1 saat 53 dakika

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