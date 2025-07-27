Ferhat Akbaş'ın Japonya'sı VNL'de 4. oldu

Kaynak: AA
Ferhat Akbaş'ın Japonya'sı VNL'de 4. oldu

FIVB Milletler Ligi (VNL) üçüncülük maçında Polonya, Japonya'yı 3-1 yendi.

FIVB Milletler Ligi (VNL) üçüncülük maçında Polonya, Japonya'yı 3-1 yendi.

Polonya, bu sonuçla organizasyonu üçüncülükle tamamlarken Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya, dördüncü basamakta yer aldı.

VNL'de İtalya-Brezilya final mücadelesi, TSİ 21.00'de oynanacak.

POLONYA 3 JAPONYA 1

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Ismail Ibrahim Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)

Polonya: Wenerska, Jurczyk, Lukasik, Czyrnianska, Korneluk, Stysiak (Szczyglowska, Smarzek, Grabka, Lysiak)

Japonya: Yoshino, Wada, Airi, Shimamura, Seki, Ishikawa (Kojima, Fukudome, Akimoto, Nakagawa, Kitamado, Tsukasa, Yamada)

Setler: 25-15, 24-26, 25-16, 25-23

Süre: 117 dakika

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