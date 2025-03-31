Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin çarpıcı açıklama

Usta sanatçı Volkan Konak, dün gece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki bir konserde sahnede fenalaştı ve ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet'teki habere göre Konak'ın ölümü ile ilgili henüz net bir bilgi gelmezken, ünlü şarkıcı ve aynı zamanda bir doktor olan Ferhat Göçer, Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Göçer açıklamasında, otelde hazır bekleyen bir ambulansın ve profesyonel CPR (Kalp durması veya solunumun durması gibi acil durumlarda yapılan bir ilk yardım yöntemi) ekibinin olup olmadığını sordu. Göçer, "Volkan Konak’ın sahnede düştüğü andan itibaren, profesyonel ekip tarafından hızlıca CPR uygulanması, hastane yoğun bakım servisine ulaşması yaklaşık 1 saati almış. Değil dakikaların saniyelerin çok kıymetli olduğu böyle durumlarda olabildiğince hızlı şekilde CPR yapılırken hastaneye transferinin gerçekleşmesi gereken bir durumda böylesine bir gecikmenin telafisi mümkün değildir" dedi.

Göçer ayrıca bu konuda otel ve hükümet yetkililerini defalarca uyardığını kaydetti.

Ferhat Göçer'in açıklaması şu şekilde:

"Bir arkadaş, bir sanatçı, hekim, MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) ve Federasyon başkanı olarak Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Ama aynı zamanda çok kızgın ve düşünceliyim KKTC polisinin Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili acil soruşturma yürütmesi gerektiğini düşünüyorum.

Yıllardır Kıbrıs’ta sahne alan bir sanatçı olarak, özellikle böyle gecelerde, kalabalık organizasyonlarda, mutlaka bir ambulans ve bir kalp krizine profesyonelce müdahale edecek CPR ekibinin olması gerektiği konusunda, gerek otel yetkililerini, gerek hükümet yetkililerini defalarca uyardım.

"YAKLAŞIK 1 SAATİ ALMIŞ"

Volkan Konak’ın sahnede düştüğü andan itibaren, profesyonel ekip tarafından hızlıca CPR uygulanması, hastane yoğun bakım servisine ulaşması yaklaşık 1 saati almış. Değil dakikaların saniyelerin çok kıymetli olduğu böyle durumlarda olabildiğince hızlı şekilde CPR yapılırken hastaneye transferinin gerçekleşmesi gereken bir durumda böylesine bir gecikmenin telafisi mümkün değildir.

Volkan’ı kaybettik, bu acı tecrübenin, gerek tüm otel yönetimine, gerekse KKTC yetkilerine, misafirleri olan insanların hayatlarını güvence altına alabilmeleri için gerekli önlemlerin ve yaptırımların hayata geçirilmesi adına hayati bir vesile olmasını umuyorum. Bu soruşturmanın birebir takipçisi olacağız."