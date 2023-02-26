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Feribot seferlerine fırtına engeli   

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi. Bodrum-İstanköy seferleri yapılamadı.   

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 19:01
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Feribot seferlerine fırtına engeli   

Feribot seferlerine fırtına engeli   
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün fırtına uyarısı yaptığı Bodrum’da sabah saatlerinde güneydoğu yönünden esmeye başlayan kuvvetli rüzgar, öğle saatlerinden itibaren hızını arttırarak fırtınaya döndü. Fırtına nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi, güney sahillere büyük dalgalar vurdu.

Denizcilere limandan çıkmama uyarısı yapıldı. Denizdeki gemilerin ise güvenli koylara demirlediği görüldü. Fırtına nedeniyle Bodrum ile Yunanistan’ın İstanköy arasındaki feribot seferleri yapılamadı. 

Fırtına, Pazartesi gecesi etkisini yitirerek kuvvetli rüzgar şeklinde esecek. Salı günü boyunca kuvvetli rüzgar devam edecek. (İHA)         

                               

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