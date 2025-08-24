Feribottan denize atlayarak intihara kalkıştı

Yalova'dan Eskihisar seferini yapmak üzere saat 19.00 civarında hareket eden feribotta intihar teşebbüsü meydana geldi. Rivayete göre S.K. (35) isimli kadın, diğer yolcuların gözü önünde feribottan denize atladı. Kadının atladığını fark eden bir yolcu ise hemen arkasından suya atladı.

Feribot hızını düşürerek durdu. Suya atlayan yolcu, denize bırakılan can simidiyle kadını boğulmaktan son anda kurtardı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. İntihar girişiminde bulunan kadın ile diğer yolcu sudan ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.

Ekipler tarafından karaya çıkarılan kadın ambulansla hastaneye nakledildi. S.K.'nın sağlık vaziyetinin iyi olduğu öğrenilirken; kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.