15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapan kişi serbest bırakıldı

Feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapan kişi serbest bırakıldı

Bursa’dan İstanbul’a gitmek için biletini aldığı feribotu kaçıran ve asılsız bomba ihbarında bulunan yolcu ortalığı ayağa kaldırdı. İhbar üzerine Bursa ve İstanbul’daki limanlara yanaşan feribotlarda bomba araması yapıldı. Yolcular didik didik arandı. Polise asılsız ihbarda bulunup feribota yetişemeyince İstanbul’a otobüsle giden zanlı, çok kısa sürede Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otobanda gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 16:53
Takip Et

Feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapan kişi serbest bırakıldı

Feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapan kişi serbest bırakıldı
+
Aa
-

Dün gece Bursa 112 ihbar hattını arayan kişi Bursa-İstanbul İstanbul-Bursa feribotlarına bomba ihbarında bulundu. İhbarı dikkate alan Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul’a haber verdi. İstanbul’a yanaşan gemide arama yapıldı ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.
Sirkeci’den kalkan ve Bursa’ya gelen feribot da ihbar sebebiyle en yakındaki Armutlu limanına çekildi. Burada panik yaşanmaması için yolculara gemide arıza olduğu söylendi. Ancak gemi detaylı arama yapılması ve 400 yolcunun mağdur edilmemesi için Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın talimatıyla hemen Mudanya iskelesine yönlendirildi. İstanbul’dan gelen yolcular bir süre Mudanya iskelesindeki terör ve asayiş ekiplerince bekletildi. Gemide detaylı arama yapılırken, bekletilen yolcular da üst aramasından sonra iskeleden dışarıya çıkarıldı.

Öte yandan, polise asılsız ihbar yapan kişinin kimliği de kısa sürede tespit edildi. Şahsın 15 gün önce İstanbul’dan çalışmak için Bursa’ya gelen ve işten ayrılınca İstanbul’a geri dönmek isteyen 22 yaşındaki E.A. isimli şahıs olduğu belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kişinin Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden otobüse binerek İstanbul’a hareket ettiğini tespit etti.

Yapılan operasyonla asılsız ihbarda bulunan kişi Bursa İstanbul otobanı Orhangazi ilçesi yakınlarında gözaltına alındı. İşsiz olan E.A sorgusunun ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
1
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
2
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
3
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
4
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
5
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
6
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
7
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
﻿Feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapan kişi serbest bırakıldı
﻿Feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapan kişi serbest bırakıldı
﻿Feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapan kişi serbest bırakıldı
﻿Karagümrük'ün stadı değişiyor
﻿Karagümrük'ün stadı değişiyor
﻿Karagümrük'ün stadı değişiyor
﻿6 ayda dört denizi kürek çekerek geçti
﻿6 ayda dört denizi kürek çekerek geçti
﻿6 ayda dört denizi kürek çekerek geçti
﻿İşte ilişkilerde nasıl mutlu olunur?
﻿İşte ilişkilerde nasıl mutlu olunur?
﻿İşte ilişkilerde nasıl mutlu olunur?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.