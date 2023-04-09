Feride adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Feride isminin anlamını araştırıyor. Peki, Feride ne demek? Feride isminin anlamı nedir?

FERİDE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Feride ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

-Eşi benzeri olmayan, tek, eşsiz, üstün.

-Engin, büyük.

FERİDE İSMİ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Feride ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Feride adını koymak caizdir.

FERİDE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Feride ismindekiler insanlarla ve özelliklede arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi çok severler.

Feride ismine sahip kişiler misafirlerini ve dostlarını kendi evinde ve sofrasında ağırlamaktan mutluluk duyarlar. Çok iyi bir ev sahibidirler.

Kendilerini düşünmek yerine sürekli olarak kendilerini başkalarına adarlar ve bazen bu durum onları üzebilir.

Feride isimli kişiler çevresindeki İnsanların dertlerine, sorunlarına ve acılarına ortak olmayı onlara destek olmayı çok önemserler. Ancak bazı durumlarda diğer insanlara yardım ederken arada kalabilirler ve olayların içine istemedikleri halde çekilebilirler.