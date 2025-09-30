Feridun Düzağaç'tan duygusal paylaşım!

Feridun Düzağaç, geçtiğimiz sene ikinci kez babalık heyecanı yaşadı. Ünlü şarkıcı, kızı Vega'nın 1'inci yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"Alev Alev", "Beni Bırakma" ve "Dipteyim Sondayım Depresyondayım" gibi dillere dolanan şarkılarıyla geniş hayran kitlelerine ulaşan Feridun Düzağaç, başarılı kariyerinin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da konuşuluyor.

Tuba Tanışık ile birlikte olan ünlü isim, kızı Vega'nın 1'inci yaş gününde fotoğrafını paylaşarak; "Küçük sevgilim, ilk yaşın kutlu olsun. Anlaşmamıza göre hep mutlu olacaksın. Çok düşünmeyeceksin baban gibi, mutlu olacaksın. Virgülü, noktayı doğru yerlere koyacaksın" ifadelerini kullandı.



