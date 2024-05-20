Feriştah Hanım'ın boğa sevgisi görenleri şaşırtıyor

Geleneksel olarak erkeklerin ilgi alanı olan pehlivan boğa yetiştiriciliği, artık kadınların da ilgisini çekiyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Gülağzı Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki Feriştah Korkmaz, boğa güreşlerine olan tutkusuyla tanınıyor.

Korkmaz, Karadeniz'deki Kafkasör Boğa Güreşleri'nde gözüne kestirdiği bir boğayı yaklaşık 1 milyon TL ödeyerek satın aldı ve Muğla'ya getirdi.

Yeni yuvasına alışan Rasko isimli boğa, Muğla'nın iklimine uyum sağladıktan sonra güreş antrenmanlarına başlayacak.

Muğla doğumlu Feriştah Korkmaz, çocukluğundan beri erkeklerin mesleği olarak görülen çobanlık ve kasaplıkla ilgileniyor.

Kazancını pehlivan boğalara yatıran Korkmaz, Türkiye genelindeki boğa güreşlerini takip ediyor ve ülkedeki başarılı boğaları birebir tanıyor.

Artvin'deki Kafkasör Güreşleri'ni yakından izleyen Korkmaz, geçen yıl kendi kategorisinde başarı gösteren ve geleceğin şampiyonu olarak gördüğü Rasko'yu satın alıp Muğla'ya getirdi.

İki gün süren yolculuğun ardından Muğla'daki yeni evine ulaşan Rasko'ya gözü gibi bakan Korkmaz, hayatın stresini boğalarla atıyor ve birçok kadının yaklaşmaktan çekindiği yarım tonluk boğalarla iç içe yaşıyor.

Üniversite mezunu olmasına rağmen hayatını hayvancılık ve kasaplık yaparak kazanan Korkmaz, yedi yıldır boğa güreşlerini takip ediyor ve pehlivan boğalar yetiştiriyor.

Kısa sürede birçok ödül kazanan Korkmaz, "Boğalarımı kendi çocuklarım gibi seviyorum. Bu boğamızın adı Rasko. 2023 Kafkasör Büyük Orta Yıldızlar Şampiyonu olan Rasko, 650 kilogram ağırlığında ve Ege'de güreşecek" dedi.

Boğaların güreş içgüdüsüne sahip olduğunu ve onlara evlatları gibi baktığını belirten Korkmaz, Rasko'nun 6 yaşında olduğunu ve 12-13 yaşına kadar güreşlerde yer alacağını ifade etti.

Korkmaz, boğacılığın sadece bir spor olmadığını, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir etkinlik olduğunu vurguladı.

Korkmaz, "Bu işe girmekten çok mutluyum çünkü geniş bir çevre edindik. Aydın'dan Artvin'e kadar birçok dostumuz oldu. Boğacılığın en güzel yanı, barış ve dostluk ortamı oluşturması" diye ekledi.