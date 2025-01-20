Ferit ile Seyran öldü mü? Yalı Çapkını final mi yapıyor

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Ferit ile Seyran öldü mü? Yalı Çapkını final mi yapıyor

Star TV'nin beğenilen dizisi "Yalı Çapkını", üçüncü sezonunda finaline doğru ilerlerken önemli bir açıklama geldi. Afra Saraçoğlu'nun Seyran, Mert Ramazan Demir'in ise Ferit karakterlerini canlandırdığı bu dizi, izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Reytinglerdeki düşüşle birlikte dizinin sonu yaklaşıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın açıklamasına göre, "Yalı Çapkını"nın 100. bölüme kadar devam etmesi planlanıyor. Fakat, reytingler beklenenden daha fazla düşerse, final daha erken bir tarihe çekilebilir. Şu anki plana göre, dizi Mart 2025'in sonunda ekranlara veda edecek.

4h1v92rgrkec8fuwys084q.webp

YURT DIŞI İZLEYİCİSİ FİNALİ ERTELEMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonda reytinglerde düşüş yaşanmasına rağmen, dizi yurt dışındaki izleyici kitlesinin yoğun ilgisi ve satış başarısı sayesinde bir sezon daha uzatılmıştı. Ancak, üçüncü sezonda beklenen izlenme rakamlarına ulaşılamaması, dizinin final kararını hızlandırdı.

13 Aralık Cuma günü 87. bölümü yayınlanan dizinin, yılbaşı reklam tatili sonrasında final sürecine girdiği ve kalan bölümlerle izleyicilerine veda edeceği belirtiliyor.

oq9pg42ofe6cfdgxmo1khq.webp

PELİN AKİL PROJEDEN AYRILMIŞTI

"Diyar" karakterini canlandıran Pelin Akil, 22 Kasım'da yayınlanan bölümle diziden ayrıldı. Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söylemişti:

"Bu işe gönül veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Vedalaşırken duygulanmak, sarılmak, birbirimizin gözünün içine bakmak her işte olacak şeyler değil. Başka ‘diyar’larda, başka hikayelerde yollarımız kesişecek."

8oevzatgjuemg2ch5kxdhw.webp

DİZİ NASIL BİTECEK

23 Eylül 2022'de ilk bölümü yayınlanan ve Burcu Alptekin ile Alptekin Bozkurt tarafından yönetilen "Yalı Çapkını", etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Şimdi ise reyting dalgalanmaları nedeniyle dizinin sonuna geliniyor.

Dizi hayranları, Mart 2025'e kadar olan bölümlerde hikayenin nasıl biteceğini merakla bekliyor.

osblivwssekniszx7eoijg.webp

qzylhfs9duaujoczcvdw6g.webp

tlgqgvepkkalp4rg5phkrw.webp

yurj53ycekee-bs1tfae7q.webp

Son Haberler
Galatasaray, Florya projesi için flaş adımı attı
Galatasaray, Florya projesi için flaş adımı attı
Yürekleri ısıtan dostluk! Birlikte uyuyan kedi ve köpek görenleri şaşırttı
Yürekleri ısıtan dostluk!
Isparta’da 1 saatte 14 araç trafikten men edildi
Isparta’da 1 saatte 14 araç trafikten men edildi
Tunceli'de kartpostallık görüntüler
Tunceli'de kartpostallık görüntüler
25 binden fazla araç kontrol edildi, 8 bin 774 trafik cezası kesildi!
25 binden fazla araç kontrol edildi, 8 bin 774 trafik cezası kesildi!