Ferit ile Seyran öldü mü? Yalı Çapkını final mi yapıyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın açıklamasına göre, "Yalı Çapkını"nın 100. bölüme kadar devam etmesi planlanıyor. Fakat, reytingler beklenenden daha fazla düşerse, final daha erken bir tarihe çekilebilir. Şu anki plana göre, dizi Mart 2025'in sonunda ekranlara veda edecek.

YURT DIŞI İZLEYİCİSİ FİNALİ ERTELEMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonda reytinglerde düşüş yaşanmasına rağmen, dizi yurt dışındaki izleyici kitlesinin yoğun ilgisi ve satış başarısı sayesinde bir sezon daha uzatılmıştı. Ancak, üçüncü sezonda beklenen izlenme rakamlarına ulaşılamaması, dizinin final kararını hızlandırdı.

13 Aralık Cuma günü 87. bölümü yayınlanan dizinin, yılbaşı reklam tatili sonrasında final sürecine girdiği ve kalan bölümlerle izleyicilerine veda edeceği belirtiliyor.

PELİN AKİL PROJEDEN AYRILMIŞTI

"Diyar" karakterini canlandıran Pelin Akil, 22 Kasım'da yayınlanan bölümle diziden ayrıldı. Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söylemişti:

"Bu işe gönül veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Vedalaşırken duygulanmak, sarılmak, birbirimizin gözünün içine bakmak her işte olacak şeyler değil. Başka ‘diyar’larda, başka hikayelerde yollarımız kesişecek."

DİZİ NASIL BİTECEK

23 Eylül 2022'de ilk bölümü yayınlanan ve Burcu Alptekin ile Alptekin Bozkurt tarafından yönetilen "Yalı Çapkını", etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Şimdi ise reyting dalgalanmaları nedeniyle dizinin sonuna geliniyor.

Dizi hayranları, Mart 2025'e kadar olan bölümlerde hikayenin nasıl biteceğini merakla bekliyor.