Ferit Odman’dan unutulmaz caz gecesi!

Mudanya Caz Festivali, gala gecesi ve Ferit Odman Quintet konseriyle başladı. Festival, müzik keyfinin yanı sıra Mudanya Köy Akademisi Çocuk Merkezleri’ne destek olma imkanı da sundu. Açılış konseri, Mudanya Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlandığında Tirilye Zeytinyağı Müzesi olarak hizmet verecek olan tarihi fabrikanın bahçesinde gerçekleşti. Geceye, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Orkun Gazioğlu, belediye meclis üyeleri, basın mensupları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

"SANAT ARACILIĞIYLA TARİHİ YAPILARIN KORUNMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Festivalin ilk gününde caz davulunun usta isimlerinden Ferit Odman Quintet sahne aldı. Hayranlarını cazın büyülü yolculuğuna çıkaran Odman, performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Bursalı sanatçı, Tirilye’de konser vermekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Sanat aracılığıyla tarihi yapıların korunması çok önemli. Bu bağlamda belediye başkanımızı kutluyor ve teşekkür ediyorum" dedi.

"BURASI HARİKA BİR YER, MÜTHİŞ BİR RUHU VAR"

Mudanya’nın birçok kültürel mirası yeniden hayata kazandıracak potansiyele sahip olduğunu belirten Belediye Başkan Deniz Dalgıç, Tirilye Zeytinyağı Fabrikası’nın da kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak bir müze olarak kente kazandırılacağını söyledi. Yapının kamulaştırılmasına destek veren Tirilye Kooperatifi Üyesi Nudiye Eren’e teşekkür eden Dalgıç, "Böylesine değerli bir yapının kamuya kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük fedakarlıklar yapıldı" diye konuştu.

Fabrikanın bahçesini açarak festivalin gerçekleşmesine katkı sunan Gaye Whitham ile Sabuniş ve Lofçalıoğlu ailelerine teşekkür eden Dalgıç, "Burası harika bir yer, müthiş bir ruhu var. Gösterdiğiniz ilgi bize büyük cesaret verdi. Caz festivaline ilginin bu kadar yüksek olacağını beklemiyorduk. Bağışlarınız ve bize verdiğiniz cesaret için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"DÖRT KÖYDE OLAN MERKEZ SAYIMIZI EYLÜL AYINDAN İTİBAREN ARTIRACAĞIZ"

Düzenlenen festivale katılarak hayata geçirdikleri Mudanya Köy Akademisi Çocuk Merkezleri’nde eğitim gören çocuklara destek olan herkese teşekkür eden Dalgıç, şöyle devam etti:

"Biz köylerde yaşayan çocuklarımızın ayağına eğitimi götürüyoruz. Çok önemli bir iş yapıyor ve onlara umut oluyoruz. Dört köyde olan merkez sayımızı eylül ayından itibaren sizlerin katkılarıyla artıracağız. Bu konuda bizlere destek olan değerli Ömer Kızıl, ailesi ve Erbak Uludağ firmasına, Durmaz ailesine ve Özgür Algüz’e teşekkür ediyorum."

Festival kapsamında 15 Ağustos Cuma günü İmer Demirer Quartet, 16 Ağustos Cumartesi günü Cenk Erdoğan Trio, 18 Ağustos Pazartesi günü ise Kerem Görsev Trio cazseverlerle buluşacak.

