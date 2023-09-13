Fernandez'in Trabzonspor'a dönüş tarihi belli oldu

Trabzonspor'un İspanyol transferi Fernandez'in sahalara dönüş tarihi netleşiyor. Önümüzdeki 9- 21 Ekim tarihleri arasında verilecek A Milli Takım maçları arasında, takımıyla buluşacak.

Fernandez'in Trabzonspor'a dönüş tarihi belli oldu

Turgay Beşyıldız - YENİÇAĞ

Trabzonspor'un İspanyol transferi Fernandez'in sahalara dönüş tarihi netleşiyor. Önümüzdeki 9- 21 Ekim tarihleri arasında verilecek A Milli Takım maçları arasında, takımıyla buluşacak.
Bordo Mavililer'in Trendyol Süper Lig'de önünde oynayacağı 4 karşılaşma olan; Beşiktaş, Hatayspor, Pendikspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında da forma giyemiyecek olan stooper oyuncu, ciddi bir şekilde dizinden sakatlanmıştı.
Sezon başında Real Vallodolid'den transfer edilen 1,90'lık defans oyuncusu; lig başlamadan oynanan hazırlık karşılaşmalarından biri olan Hajduk Split maçında şansız bir şekilde sakatlanmıştı.
27 yaşındaki oyuncunun tedavisi o günden beri devam ediyor.
Trabzonsporlu Fernandez Moreno'nun, önümüzdeki milli maçlar aralığından sonra, formasına kavuşması için ekstra çalışması gerekecek.

Öne Çıkanlar
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Son Haberler
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı Güncel
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
Japonya'da kabine değişikliği Dünya
Japonya'da kabine değişikliği
Kuntz'un Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli oyuncuları milli takıma neden almadığı ortaya çıktı Spor
Kuntz'un Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli oyuncuları milli takıma neden almadığı ortaya çıktı
Gagavuz Türk'ü güzel Türkçe'siyle Türkçe düşmanlarına ders verdi Güncel
Gagavuz Türk'ü güzel Türkçe'siyle Türkçe düşmanlarına ders verdi
Yürüyen merdiven sabatojcılarına suç duyurusu Güncel
Yürüyen merdiven sabatojcılarına suç duyurusu
Karabet Geçidi sise teslim Güncel
Karabet Geçidi sise teslim
Sel sonrası ortaya çıktı. Komşuda korkutan salgın Sağlık
Sel sonrası ortaya çıktı. Komşuda korkutan salgın