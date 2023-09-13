Fernandez'in Trabzonspor'a dönüş tarihi belli oldu

Turgay Beşyıldız - YENİÇAĞ

Trabzonspor'un İspanyol transferi Fernandez'in sahalara dönüş tarihi netleşiyor. Önümüzdeki 9- 21 Ekim tarihleri arasında verilecek A Milli Takım maçları arasında, takımıyla buluşacak.

Bordo Mavililer'in Trendyol Süper Lig'de önünde oynayacağı 4 karşılaşma olan; Beşiktaş, Hatayspor, Pendikspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında da forma giyemiyecek olan stooper oyuncu, ciddi bir şekilde dizinden sakatlanmıştı.

Sezon başında Real Vallodolid'den transfer edilen 1,90'lık defans oyuncusu; lig başlamadan oynanan hazırlık karşılaşmalarından biri olan Hajduk Split maçında şansız bir şekilde sakatlanmıştı.

27 yaşındaki oyuncunun tedavisi o günden beri devam ediyor.

Trabzonsporlu Fernandez Moreno'nun, önümüzdeki milli maçlar aralığından sonra, formasına kavuşması için ekstra çalışması gerekecek.