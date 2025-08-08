Fernando Muslera Galatasaray'ı unutmadı!

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Süper Lig'de bu akşam Gaziantep FK deplasmanında sezonu açacak Galatasaray için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Deneyimli kalecinin yaptığı paylaşım, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir ilgi gördü.

FERNANDO MUSLERA'DAN GALATASARAY PAYLAŞIMI

Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılarak Arjantin ekibi Estudiantes'e imza atan Fernando Muslera, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'a başarılar diledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan deneyimli file bekçisi, "Yeni sezonda başarılar, her zaman kalbimdesiniz!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

