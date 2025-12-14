Racing Club ile Estudiantes, Arjantin Kapanış Ligi finalinde karşı karşıya geldi. Mücadelenin eşitlikle sona erdi ve şampiyonu penaltılar belirledi.

Uzatmaya giden maçta eşitlik bozulmazken penaltılarda rakibini 5-4 mağlup eden Estudiantes şampiyon oldu. Galatasaray’la sözleşmesi bittikten sonra Estudiantes’e imza atan Fernando Muslera, kurtardığı 2 penaltıyla takımı adına gecenin kahramanlarını oldu.

Uruguaylı eldiven, Racing Club’ın dördüncü ve altıncı penaltılarında gole izin vermedi.

'ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HAYALİMDİ'

Fernando Muslera, şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çocukluğumdan beri burada oynamak hayalimdi ve bugün Arjantin futbolunda bir şampiyonum. Gelecek dönemde de oynamaya devam edeceğim ve kararları yavaş yavaş alacağız. Burada olmaktan mutluyum ve ilk günden beri bana gösterilen ilgiye minnettarım. Elimden geldiğince katkıda bulunmaktan ve sonunda şampiyonluğu kutladığımız için mutluyum."