Fernando Muslera'nın imza gününde gerginlik!

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı taraftarlarla imza gününde bir araya geldi.

İstinye Park'ta bulunan Puma mağazasındaki imza günü için erken saatlerde sıraya giren taraftarlar, Muslera'nın gelmesiyle Uruguaylı kaleciye destek tezahüratları yaptı.

İmza gününün başlamasının ardından organizasyondaki aksaklıklar sebebiyle birçok taraftar gergin anlar yaşadı.

Güvenlik görevlilerinin fotoğraf çekimini yasaklaması, forma imzalatmak isteyen taraftarlarda hayal kırıklığına neden oldu.

TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Urugaylı kaleci, dün kazanılan Süper Lig şampiyonluğunun ardından 19 kupayla Türk futbolunda en fazla kupa kazanan futbolcu oldu. Tecrübeli kaleci, Kayserispor karşısında penaltıdan attığı golle sarı-kırmızılılarda 2. kez gol sevinci yaşadı.