Fernando Muslera'nın maaşı belli oldu! Galatasaray'da aldığının çok altında...

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Fernando Muslera'nın maaşı belli oldu! Galatasaray'da aldığının çok altında...

Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera'nın Arjantin ekibi Estudiantes ile imza aşamasında olduğu iddia edilmişti. Urugaylı eldivenin, yeni takımında alacağı maaş ise dikkat çekti.

14 yılın ardından Galatasaray'a veda eden Fernando Muslera'nın yeni adresinin Arjantin takımı Estudiantes olması bekleniyor. Yeni takımıyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı konuşulan Fernado Muslera'nın yeni maaşı da belli oldu.

Galatasaray'da yıllık 3.5 milyon euro kazanan Fernando Muslera, Estudiantes'te aylık 90 bin dolar alacak. Buna göre 38 yaşındaki kalecinin yıllık maaşı 1 milyon 80 bin dolar olacak.

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