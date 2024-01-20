Fernando Santos amuda kalksa ne olacak? Tarihi bir rezalet bu. Gürel Yurttaş yazdı

Beşiktaş'ı Pendik'te sahaya çıkınca 'Ahmet Cin' karşıladı. Şöyle ki; burası aslında Süper Lig maçı oynanacak bir stat değil. Kibrit kutusu gibi! Bir tarafta tribün var. Diğer tarafta yok. Evet, tribün yok. Yerine dev gibi iki pano var. Bir panoda Sabiha Gökçen Havalimanı yakınlarında yapılan villa projesinin reklamı var. Diğer ve büyük panoda ise koskocaman "Siltaş yapı Pendiksporumuza başarılar dilerim. AHMET CİN" yazıyor. Pendik Belediye Başkanı. Yine adaymış. Bu maçtan sonra sadece Pendikliler değil Türkiye tanımıştır artık. Çünkü öyle bir yere konulmuş ki adı, kameralardan kaçarı yok. Futbolculardan da daha çok ekrana geldi. Ahmet Cin, Ahmet Cin. İkide bir Ahmet Cin. Cin gibi fikir valla! Herhalde Pendikspor Kulübü bu reklamdan köşeyi dönmüştür. Rashica da, Ghezzal da, Fernando Santos da artık biliyordur bu ismi. Gece rüyalarına bile girebilir; o derece yani. Enteresan değil mi?

Bir de sürprizler de çıktı karşısına Beşiktaş'ın. Fernando Santos'un vatandaşı Ivo Ricardo Abreu Vieira'nın başındaki Pendik yeni transferleriyle çıktı sahaya. Umut Nayir'la, Thiam'la. Beşiktaş'ın da eski futbolcusu olan Umut Nayir, daha 4. dakikada Pendik'e "Hoşbulduk", Beşiktaş'a "Merhaba" dedi. Thiam'ın pasını aldı, önündeki Tayfur'un bakışları altında birden şutunu çekti. Mert de beklemiyordu sanırım bu topu ki, kapadığı köşeden ağlarla buluşuverdi.

Beşiktaş ilk yarıda topa daha çok sahip oldu, pozisyonlar da buldu ama verdi de. Fernando Santos kadar bu işi bilmiyor olabilirim ama bir fikrim var. Eyüpspor maçından sonra da yazmıştım. Bu takımda Beşiktaş'ta oynamaması gereken futbolcular ilk 11'de yer bulabiliyor. Belki eksikliklerdendir ama... Yine de alt yapıya baksalar Semih gibi gençler çıkabilir bence.

İkinci yarıya Demir Ege'nin yerine Ghezzal'ı alarak girince Fernando Santos, takımın dizilişi de değişti. Ghezzal giderek düzeliyor gibi. Çünkü girer girmez farkını gösterdi. Duran toptan yaptığı nefis ortayı Zaynutdinov'un kafayla auta atması şaşırtıcıydı. Çünkü top sadece kafasına çarpsaydı yani bu arkadaş hamle yapmasaydı gol olabilirdi.

Maçta dikkatimi çeken bir başka konu da Umut Nayir oldu. Sadece attığı gol nedeniyle değil. Oyunuyla ve hırsıyla da. Sahanın her yanında vardı. Gol atmakla kalmadı, pozisyonlar da yakaladı. İkili mücadelelerde de ayaktaydı.

Beşiktaş ikinci yarıda daha etkili gibiydi, sağdan soldan ceza alanına kesilen toplarla sonuç aradı ama çoğunda hep Cenk Tosun'un geç kalışını gördük. Sürekli Alpaslan veya Rassoul'un önüne geçerek topa ayak koyması enteresandı. Bir kere de Cenk Tosun önce davransın değil mi; yok. Hava yağmurlu, saha ağır desen. Pendiksporlulara da yağmur yağmıyor mu?

Fernando Santos da dayanamadı daha fazla. Cenk Tosun'u 66'da aldı, yerine Muleka girdi. Semih'in yerine de Rebic. Bu arada yağmura ve rüzgara rağmen Fernando Santos'u ateş basmış olmalı ki kafasındaki kapşonu da çıkardı. Sırılsıklam olmuştu ama yerine duramıyor, sürekli sahaya doğru bağırıp çağırıyordu.

Ama ne fayda.

70. dakikada Beşiktaş defansı bu sezonki büyük hatalarından birini daha yaptı. Taç atışından seken topu Halil ayağına aldığında yanında Beşiktaş'tan kimse yoktu. O da ceza alanına girdi, karşı karşıya kaldığı Mert'in üzerinden topu ağlara gönderdi: 2-0.

4 dakika sonra da yine defans hata yaptı, bu kez Halil topu alıp çevirdi Thiam durumu 3-0 yaptı.

Hele 82'de bir gol yedi ki. Sequeira "Kaleden kaleye şahin uçurdum" dercesine uzaklardan öylesine bir orta yaptı. Top Beşiktaş'ın savunma oyuncularının ve kalecisinin bakışları arasında tıngır mıngır ağlara gitti. 4-0.

Böyle de gol yenir mi? Yuh yani!

86'da Tayfur'un yerine Necip'i alması Santos'un daha fazla yemesek bari düşüncesinden olabilir mi?

Beşiktaş'ın 'Cin' çarptı Pendik'te. Bu 'Cin' belediye başkanı değil. Beşiktaş'ın içinde. Bu savunmayla olmaz, bu santrforla hiç olmaz. Eyüp'e 2 gol attığı maçtan sonra da demiştim. Yine söylüyorum. Acilen bir santrfor şart. Stoper de şart. 10 numara da. Defansif orta saha da. İlk etapta böyle, daha bir kaç tane transfer de yapılmalı. Hem de derhal.

Fernando Santos "Kimse Beşiktaş'tan fazla koşamaz, kimse Beşiktaş'tan fazla mücadele edemez" diyor demesine de. Koşsan ne olur, mücadele etsen ne olur. Bu rezillik bu oyuncularla sürer gider. Örneğin şu Zaynutdinov Beşiktaş'ta stoper oynar mı söyleyin Allah aşkına. Şu kadarını söyliyeyim. Pendik'in 2 stoperini Beşiktaş'ın 2 stoperiyle değiştirseniz bu sonuç böyle olmazdı.

Hocaların hocası rahmetli Coşkun Özarı derdi ki; "İyi futbol iyi futbolcularla oynanır." Dediğim gibi bu takımda Beşiktaş forması giymemesi gereken çok futbolcu var. Onlar oynadığı sürece Fernando Santos kenarda amuda kalksa ne olur ki! Bu rezillik böyle sürer gider!