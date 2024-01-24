Fernando Santos'tan çok ama çok acı itiraf. Beşiktaş'ı kimse bundan iyi anlatamazdı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fernando Santos'tan çok ama çok acı itiraf. Beşiktaş'ı kimse bundan iyi anlatamazdı
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Adana Demirspor maçından sonra çok çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından takımın neden yetersiz kaldığı konusunda açık konuştu.

Portekizli teknik adam, "Kadromuz yetersiz" dedi ve bakın neler söyledi:

- Kadromuz yetersiz. Evet, Beşiktaş büyük bir kulüp ama bu kültürü yaşatacak oyuncu grubuna ihtiyaç var.

- Bazı oyuncularda Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlayarak oynama konusunda eksiklik görüyorum.

- Beşiktaş çok büyük bir camia. Bu takım ise camia kadar yeterli seviyede büyük değil.

- Kadro kalitesi Beşiktaş gibi bir kulübün büyüklüğünün seviyesinde değil.

Santos, yönetimin transfer için çalıştığını, taraftarın da yeniden yapılanma sürecinde sabırlı olması gerektiğini söyledi.

Son Haberler
Hazine borcu 4 yılda 5’e katlandı Ekonomi
Hazine borcu 4 yılda 5’e katlandı
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi Ekonomi
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi
Bursa'da zincirleme kaza Yerel Haberler
Bursa'da zincirleme kaza
Remzi Özdemir içeriden aldığı bilgiyi açıkladı. Koltuğu sallanan Gaye Erkan Merkez faizini ne kadar artıracak? Ekonomi
Remzi Özdemir içeriden aldığı bilgiyi açıkladı. Koltuğu sallanan Gaye Erkan Merkez faizini ne kadar artıracak?
Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu Yerel Haberler
Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu
İsveç’in NATO üyeliğine evet diyenlere BTP lideri Hüseyin Baş’tan tokat gibi sözler Gündem
İsveç’in NATO üyeliğine evet diyenlere BTP lideri Hüseyin Baş’tan tokat gibi sözler
Ünlü otel ve makine devi iflas etti. Konkordato talepleri reddedildi Ekonomi
Ünlü otel ve makine devi iflas etti. Konkordato talepleri reddedildi