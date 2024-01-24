Fernando Santos'tan çok ama çok acı itiraf. Beşiktaş'ı kimse bundan iyi anlatamazdı

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından takımın neden yetersiz kaldığı konusunda açık konuştu.

Portekizli teknik adam, "Kadromuz yetersiz" dedi ve bakın neler söyledi:

- Kadromuz yetersiz. Evet, Beşiktaş büyük bir kulüp ama bu kültürü yaşatacak oyuncu grubuna ihtiyaç var.

- Bazı oyuncularda Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlayarak oynama konusunda eksiklik görüyorum.

- Beşiktaş çok büyük bir camia. Bu takım ise camia kadar yeterli seviyede büyük değil.

- Kadro kalitesi Beşiktaş gibi bir kulübün büyüklüğünün seviyesinde değil.

Santos, yönetimin transfer için çalıştığını, taraftarın da yeniden yapılanma sürecinde sabırlı olması gerektiğini söyledi.