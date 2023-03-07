Günümüzde sürüngenlerin, memelilerin ve kurbağaların feromon salgıladıkları bilinir. Peki, feromon nedir? Feromon ne işe yarar?

FEROMON NEDİR?

Feromon, aynı türden olan canlıların arasında sosyal ilişkileri ve cinselliği düzenleyen bir kimyasal maddedir.

Feromon, kelime olarak Yunanca kökenlidir ve anlamı da hormon taşıyan demektir. Feromon tarihte ilk kez 1956 yılında tespit edilmiş ve feromon hormonuna da ilk olarak ipek böceklerinde rastlanmıştır.

1956 senesinden günümüze kadar feromon ile ilgili çalışmalar devam etmiş ve bu süreçte örümceklerde, sürüngenlerde ve kurbağalarda da feromon maddesine rastlanmıştır.

Kuşlarda feromon bulunamamıştır fakat memelilerin de feromon salgıladıkları tespit edilmiştir.

En çok bilinen feromonlar arasında iz feromonları, eşeysel feromonlar ve uyarı feromonları vardır.

İnsan feromonları daha fazla eşeysel davranışları kontrol etmektedir. Burun bölgesinin iç kısmındaki vomeronazal organ olarak da bilinen almaç ile feromon algılanmaktadır. Sonrasında da bu organ tarafından feromonlar beyne iletilir ve algılanma süreci tamamlanır.

FEROMON NE İŞE YARAR?

Feromon, dış dünyaya koku ile yayılan hormon çeşitlerinden biridir.

Feromon hormonu aynı türün birbirlerini ayırt etmeleri için salgılanan bir kokudur. Aynı türden üyeler feromon hormonu sayesinde ailelerini ayırt ederler, düşmanları tespit ederler, karşıt cinsiyetlerini tespit ederler ve ailelerini ayırt ederler. Ayrıca bu sayede aynı türden canlılar birbirlerini rahatlıkla ayırt edebilirler.

FEROMON KOKUSU NASILDIR?

Cinsellik ve aşk ile ilgili olduğu kabul edilmiş olan feromon hormonu insanların bağışıklık sisteminde bulunur. Feromon hormonu salgılandığı zaman koltuk altındaki terler ile idrar yolu ile dışarı atılmaktadır. Algılanamayacak kadar hafif ve uçucu bir kokusu olan feromon kokusu ayrıca kimyasal bir salgı olarak da kabul edilir.

Feromon ile yayılan ve aşkın hormonu ya da aşkın kokusu olarak bilinen bu koku insanlar tarafından bilinçsiz bir şekilde algılanmaktadır. Feromon ve feromon kokusu ile ilgili çalışmalar günümüzde oldukça sınırlıdır.

Fakat feromon hormonunun hayvan davranışları ve hayvan çiftleşmesi üzerinde etkili olduğu kesin olarak bilinir. Feromon kokusunun insanlar arasında aşk ya da cinsellik gibi duyguları etkiliyor olması için bilimsel çalışmalar henüz yeterli değildir.