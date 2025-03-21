Ferrari, Çin’de damga vurdu! Yıldız pilot ilk sırayı kaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Ferrari, Çin’de damga vurdu! Yıldız pilot ilk sırayı kaptı

Formula 1 Çin Grand Prix’nin sprint etabının sıralama turlarında damgayı vuran takım Ferrari oldu. Avaustralya’da büyük hüsran yaşayan Ferrari’ye sezon başında gelen Lewis Hamilton, sıralama turlarında ilk sırayı alan pilot oldu. Ferrarinin diğer pilotu Leclerc ise 4. sıradan yarışa başlayacak.

Ferrari, kötü başladığı sezona Çin GP öncesi sprint sıralama yarışlarıyla geri döndü.

Avustralya'da umut ettiğinin çok daha uzağında kalan Ferrari, Lewis Hamilton ile birlikte pole pozisyonunu aldı. Charles Leclerc ise 4. sırayı aldı.

Red Bull pilotu Max Verstappen, Hamilton'dan 0.018 saniye daha geride kalarak ikinci sırayı aldı.

İlk yarışın galibi McLaren ise Piastri ile 3, Norris ile 6. sırayı aldı. Mercedes 'te Russell 5'inci, Antonelli ise 7'inci sırayı aldı.

Son Haberler
Ödemiş’te 44 milyon liralık vurgun
Ödemiş’te 44 milyon liralık vurgun
Miniklerden ihtiyaç sahiplerine yardım eli
Miniklerden ihtiyaç sahiplerine yardım eli
Anadolu’dan Uzak Doğu’ya: Hititlerin evrensel yolculuğu
Anadolu’dan Uzak Doğu’ya: Hititlerin evrensel yolculuğu
İzmir'de 5 günlük eylem yasağı
İzmir'de 5 günlük eylem yasağı
‘Askıda 9 gülek buğday projesi’ Erzurum’da hayata geçti
‘Askıda 9 gülek buğday projesi’ Erzurum’da hayata geçti