Ferrari, Çin’de damga vurdu! Yıldız pilot ilk sırayı kaptı

Ferrari, kötü başladığı sezona Çin GP öncesi sprint sıralama yarışlarıyla geri döndü.



Avustralya'da umut ettiğinin çok daha uzağında kalan Ferrari, Lewis Hamilton ile birlikte pole pozisyonunu aldı. Charles Leclerc ise 4. sırayı aldı.



Red Bull pilotu Max Verstappen, Hamilton'dan 0.018 saniye daha geride kalarak ikinci sırayı aldı.



İlk yarışın galibi McLaren ise Piastri ile 3, Norris ile 6. sırayı aldı. Mercedes 'te Russell 5'inci, Antonelli ise 7'inci sırayı aldı.